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Спидраннер прошел Starfield за три часа и назвал забег "тестовым"
Но, настоящие рекорды будут ставить после официального релиза 6 сентября.

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Масштабный проект от Bethesda Starfield официально выходит только завтра, 6 сентября. Тогда в игру смогут поиграть владельцы стандартной версии и подписчики Game Pass. А сейчас в игру могут сыграть лишь избранные — покупатели "золотой версии" тайтла. Впрочем, многие воспользовались подпиской Game Pass и провели улучшение до золотой версии, что позволило сэкономить деньги и погрузиться в космическую атмосферу с 31 августа.

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И, спидраннеры уже начинают проверять новинку на прочность. Один из будущих рекордсменов поставил время 2:51 - то есть полностью прошел основной сюжет Starfield за 2 часа 51 минуту и 42 секунды. На данный момент забег спидраннера Micrologist считается "тестовым". Настоящие рекорды спидраннеры собираются ставить завтра, когда состоится официальный релиз. Сейчас спидраннеры своеобразно отдыхают. Считайте, проходят игру достаточно медленно.

Ну а простым игрокам это не нужно. Вы уже сейчас, или с релизом 6 сентября сможете погрузиться в игру и неспешно завершить сюжет со всеми дополнительными квестами, изучив мир вдоль и поперек. Благо разработчики создали сюжет на 30 и более часов геймплея. На самом деле в игре можно "застрять" на сотни часов, если проходить все размеренно и изучать каждый уголочек масштабного проекта. Создатели хоть и провалились с оптимизацией, но сумели сделать красивый и большой мир с сотнями планет.

Тем более энтузиасты уже выпустили русскую локализацию. Игру перевели благодаря искусственному интеллекту Яндекса. Не переведенным оставили лишь незначительные моменты: планеты, имена, компании. А вот сюжет сможете понять в полной мере.

Осталось только немного патчей подождать, чтобы создатели поправили оптимизацию и позволили поиграть большинству в 60FPS и была бы сказка, ибо флагманы Nvidia и AMD прошлого поколения не могут в 60FPS даже в QHD, а ведь они были предназначены для 4K.


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#bethesda #starfield
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