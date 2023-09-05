В сети гуляет информация, что его якобы арестовали и уволили.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналисту из France Press. Журналист хотел получить ответ на информацию о том, что генерал Суровикин якобы был арестован и уволен с поста главы ВКС.

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Так, журналист отметил, что на встрече с Шойгу, тот также отказался отвечать на вопрос о возможном расследовании в отношении генерала. Журналист попытался задать похожий вопрос и Пескову, но тот отказался.

Песков кратко ответил, что "нет, нельзя", тем самым отказавшись комментировать ситуацию вокруг Суровикина.

Напомню, что вчера в сети появилось первое изображение с Суровикиным после мятежа Евгения Пригожина в июне. До этого на Западе считалось, что генерала якобы арестовали, начали расследование и даже допрашивали. Это было прямо связано с событиями тех дней, когда Пригожин двигался колоннами на Москву.

Сообщается, что Суровикин также потерял должность главы ВКС и теперь сможет продолжить работу в Минобороны. Но на данный момент по информации издания РБК, сейчас генерал находится в краткосрочном отпуске. Связано ли это с мятежом Пригожина? На Западе считают, что еще как связано и помешает Суровикину в будущем работать в рядах Минобороны.

Так, известное издание NYT опубликовало материал, где говорится, что Суровикин якобы сидел в СИЗО после мятежа Пригожина, а вот после авиакатастрофы, где погиб основатель ЧВК "Вагнер" его выпустили. Этим журналисты объяснили публикацию фотографии с генералом.

NYT утверждает, что информацию подтвердило некое близкое лицо к Министерству обороны Российской Федерации и два высокопоставленных американских чиновника. NYT подытожило, что генерал действительно уже находится на свободе, но об ограничениях ничего неизвестно.