Американские чиновники все больше разочаровываются тем, как Украина ведет наступление.

Западное издание Business Insider сегодня опубликовало статью основываясь на материале NYT от 22 августа, где говорится, что Украина рискует остановить контрнаступление не слушаясь американских чиновников и не меняя тактику наступления. Так, издание отмечает, что американские чиновники все больше разочаровываются в том, что украинские силы продолжают следовать своей тактике и двигаются медленно. На этом фоне в Штатах некоторые политики беспокоятся за наступление и поставленные перед ним цели.

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Большое количество чиновников на условиях анонимности сказали изданию NYT и другим, что некоторые моменты украинской тактики являются ошибочными и их необходимо изменить. В том числе они подвергают сомнению то, где на линии соприкосновения размещаются украинские силы.

Так, утверждается, что украинские силы разделились поровну между востоком и югом. Одни ведут контрнаступление на юге в районе Запорожья, а вторые ведут ожесточенные бои на востоке. И, чиновники из США считают, что для того, чтобы достичь успехов в ходе контрнаступления, а соответственно и ускорить его, необходимо совместить военных на юге и пустить их в бой.

Так, издание пишет, что украинские силы должны кинуть все силы в бой через минные поля, даже если это приведет к большим потерям солдат и техники.

Business Insider добавило в статью ответ МО Украины на это заявление анонимных чиновников: "Теперь каждый является экспертом в том, как нам следует вести боевые действия". Вместе с этим МО добавило, что никто не может понимать этот конфликт лучше, чем Украина и она принимает такую тактику, которая работает.

Но, такое поведение со стороны Украины ставит под угрозу будущие военные поставки, считают чиновники, что, в том числе поставит под угрозу дальнейшее наступление. Без поставок его продолжать не получится, поскольку Украина начала тратить большое количество артиллерийских снарядов, дабы пройти через минное поле без существенных потерь.

На данный момент украинские силы продолжают следовать своей тактике и активно используют артиллерию. Сообщается, что из-за ежедневных постоянных обстрелов украинские силы смогли преодолеть линию обороны и приблизились вплотную к российским позициям в районе Новодонецкого.