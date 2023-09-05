Заявляется, что все это возможно благодаря массированному артобстрелу.

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что украинские солдаты вплотную подошли к российской линии обороны и начали ее постепенно преодолевать в районе Новодонецкого. Это стало возможным благодаря ежедневному массированному артиллерийскому обстрелу российских позиций. Сообщается, что таким образом украинские силы смогли снизить эффективность минного поля и "разминировали" часть заграждений. Поскольку украинская армия вела артиллерийский обстрел постоянно, то российские саперы не смогли установить новые мины и восстановить "разрушенное", утверждает Ходаковский. По этому по словам Ходаковского, украинские силы смогли уже вплотную подойти к позициям российской армии, тем самым преодолев знаменитую "линию Суровикина".

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Так, командир батальона "Восток" заявил, что украинские силы практически не понесли потерь в ходе атаки. По словам Ходаковского, украинские силы высадили десант в районе села Новодонецкое, но по итогам боя решились отступить назад, чтобы не попасть под удар российской артиллерии. Ходаковский также отметил, что российские силы понесли существенно меньшие потери, чем ожидалось от такой ситуации.

Ходаковский утверждает, что ВСУ продолжают наступление в районе населенного пункта Новодонецкое и давят на российских военных, принимая похожую тактику и постоянно пользуясь артиллерией. Сообщается, что украинские военные подошли вплотную к селу и ведут "ожесточенный бой" за позиции близ села.

Одновременно с этим украинские военные продолжают наступление по остальным направлениям, двигаясь, в том числе, на Новомайорское, предпринимая ту же самую тактику с артиллерией, утверждает Ходаковский.

По всей видимости украинские силы нанесли удар прямо по российским укреплениям в районе села и продолжают это делать, пытаясь взять под контроль населенный пункт. Таким образом украинская армия хочет ускорить наступление и достичь целей до похолодания.

В СМИ пишут, что такая тактика также сильно влияет на российских военных в моральном плане. Тем временем Зеленский посетил солдат на линии боевого соприкосновения в районе Запорожья и пожелал удачи в наступлении.