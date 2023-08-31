Дадут одноразовые устройства, а свои лучше оставить дома.

По информации в СМИ, британская делегация в Китае будет использовать "одноразовые" устройства для связи, а личные телефоны политиков рекомендовали оставить дома, как и другие устройства типа ноутбуков. Это сделано в целях безопасности.

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Газета Daily Mail пишет, что все устройства британских чиновников после визита в КНР "почистят", а выданные одноразовые телефоны для связи просто утилизируют, чтобы исключить возможность шпионажа от КНР.

Напомню, что МИД Британии по имени Джеймс Клеверли вчера приехал в Китай с официальным визитом по причине того, что отношения между двумя странами сильно ухудшились в последние годы. Это первый раз за пять лет, когда МИД Британии направился с визитом в Китай лично. Разговоры там будут соответствующей важности.

Сообщается, что за несколько дней до полета, МИДа начали тренировать поведению в КНР. В ходе тренировок политикам порекомендовали оставить свои личные устройства дома, чтобы не было неприятностей. Совет, что называется, был обязательным к исполнению.

По мнению экспертов по безопасности, данный визит является хорошей возможностью для китайцев попробовать украсть информацию из личных устройств чиновников. Это может принести КНР ценную информацию, либо поставить Британию в "неловкое положение".

Один из экспертов отметил, что политикам следует проявлять осторожность круглосуточно, поскольку отель, скорее всего, будет подключен к системе наблюдения, а звук будут прослушивать.

Ваш гостиничный номер — это не личное пространство.

Все устройства, если они были взяты в Китай почистят, либо уничтожат. Эксперты по безопасности считают, что на них могут загрузить вредоносное ПО, которое будет тяжело заметить, а оно будет "высасывать" ценную информацию у правительства.

Эксперты отметили, что самый большой риск кроется в том, что никто не застрахован от ошибки. Человек может допустить всего одну ошибку, и это понесет за собой риск разоблачения, - сказал эксперт по кибербезопасности Джейми Макколл.