Новое видео с Пригожиным появилось в сети.

В сети появилось новое видео связанное с основателем ЧВК "Вагнер" Пригожиным. Если верить видео, то Евгений Пригожин остался в Африке, живой и у него все хорошо, а авиакатастрофа его не коснулась.

реклама

Такое видео было опубликовано сегодня ночью в сети в каналах, приближенных к "вагнеровцам". Он дал ответ всем тем, кто обсуждает, жив он или нет таким образом: "Для обсуждающих жив я или нет, как у меня дела, сейчас выходные, вторая половина августа 23 года, нахожусь в Африке".

В сети одни говорят, что видео старое, а другие, что оно новое и Пригожин действительно остался жив и находится в Африке, а поскольку постоянно работает, то не имеет доступа к сети круглосуточно и не сразу смог отреагировать на ситуацию с крушением личного самолета. Он также не затронул крушение самолета, что наводит на мысли, что видео записано до катастрофы.

Описания от тех, кто опубликовал видео — нет. Реальная дата записи неизвестна. Предполагается, что видео могли записать за несколько дней до крушения, где-то 20 августа. Тогда Пригожин действительно находился в Африке, а потом полетел в Россию, где и произошла авиакатастрофа. Правда, тогда почему он говорит о том, что обсуждают его смерть? Никаких признаков до крушения об этом не было.

Собственно, дать ответ на то, насколько правдоподобно видео невозможно. В целом видео соответствует типичным роликам с участием Пригожина: и качество и голос оригинальный.