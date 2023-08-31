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На перевод Starfield на русский язык потребуется от двух до шести лет
Фанатские локализаторы могут радовать, что начнут перевод сразу после релиза, но работы очень много.

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Starfield - масштабный проект от компании Bethesda, где понимание контекста и всех диалогов чрезвычайно важно. Если проходить игру без знания языка, или постоянно отвлекаться на переводчик, то можно упустить кучу эмоций от прохождения и упустить множество мелких, но интересных моментов. Однако такой масштабный проект не получил официальную локализацию на русский язык. Более того, в проекте не нашли даже файлов связанных с русской локализацией, а работа над ней не планировалась и не начиналась. Это создает большие проблемы для фанатских локализаторов, поскольку работы очень много и это займет годы... Несколько лет минимум.

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Так, пользователи форума Zone of Games сообщили, что в версии для прессы отсутствуют файлы с русской локализацией. Игра не получит перевод на русский язык в ближайшем будущем. А создание локализации потребует от фанатов много лет: от двух до шести.

Так, пользователи заявляют, что в игре найдено порядка 159 тысяч строк текста, когда в том же Skyrim их насчитали 47 тысяч с учетом книг. Профессиональный перевод всего контента в игре займет годы. Пользователь 0wn3df1x считает, что это займет порядка двух лет, если над переводом будет работать специальная группа людей по 8 часов в сутки. Специализированные компании потребуют за такую работу порядка 20 миллионов рублей. Так что, фанатский перевод без сбора внушительной суммы денег займет до шести лет ожидания.

Конечно, старый добрый искусственный интеллект и переводчик "гугл" никто не отменял. Фанаты могут на скорую руку прогнать весь текст через специальные программы и получить перевод на русский язык, но его качество будет посредственным. В таком случае многие шутки и философские вопросы от разработчиков понять не получится. А эмоциональность проекта исчезнет.

Впрочем, пока о переводе говорить рано. Даже такой перевод потребует времени и сил от людей. А игра должна хотя бы выйти в релиз и получить хорошие оценки, чтобы тратить столько сил на нее.

Но точно ясно, что проект по эмоциональности без знания английского уступит в диалогах Cyberpunk 2077.

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#bethesda #starfield #русский язык в starfield
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На перевод Starfield на русский язык потребуется от двух до шести лет
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