Военкор предупреждает, что следующие атаки могут быть больше.

В своем телеграм канале военкор Сладков отреагировал на ночные события на территории России. Военкор отметил, что российским военным необходимо проявлять бдительность и усилить охрану неба, подготовившись к новым массированным атакам ВСУ на территорию России по различным объектам инфраструктуры. Такая реакция военкора на атаку ВСУ дронами по аэродрому в Пскове, где были задеты четыре самолета Ил-76.

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Так, по мнению военкора Сладкова, данный ночной удар украинских сил был не самой мощной атакой за все время. При этом России необходимо готовиться к новым атакам подобного типа с использованием беспилотников по различным объектам сразу в нескольких областях.

Военкор заявил, что возможностей у Украины несколько больше, особенно учитывая западные поставки. Украинские силы могут ударить с большей силой в будущем по новым объектам. Сладков отметил, что военным необходимо понять уровень опасности и предпринять действия.

А я напоминаю, что сегодня ночью, приблизительно в 12 ночи были слышны взрывы в районе аэропорта в Пскове. Сразу заметили зарево и дым. После этой атаки, также ночью оперативно ограничили полет любых самолетов в области. После атаки по аэродрому были задеты четыре самолета Ил-76. Все рейсы были отменены.

В сети появилось видео, где видно нанесенные повреждения по самолетам Ил-76. Так, на этом фото якобы горит один из самолетов:

По всей видимости, эти самолеты долгое время не смогут взлететь в небо. Песков уже отреагировал на атаку и отметил, что военные эксперты изучают маршрут беспилотников, чтобы в будущем предотвратить такую атаку на аэродром.

Губернатор отметил, что жертв после атаки нет. В целом сумму повреждений оценивают. А аэропорт Пскова с завтрашнего дня возобновит работу в штатном режиме и сможет снова принимать гражданские самолеты.