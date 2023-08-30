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Инсайдер: Samsung Galaxy S24 в Европе будет продаваться с чипом Exynos 2400
А этот чип существенно хуже Snapdragon.

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Великолепная и радостная новость для всех желающих в следующем году приобрести флагманское устройство от корейской компании Samsung - Galaxy S24. Дело в том, что с каждым днем появляется все больше слухов о том, что корейская компания вернется к истокам и продолжит использовать чипы своего производства в европейской версии смартфона. Похоже, американцы снова будут радоваться новенькому Snapdragon 8Gen3, а европейцам придется мириться с Exynos 2400.

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Так, очень популярный и надежный инсайдер по устройствам Samsung @UniverseIce написал, что смартфон получит чип Exynos 2400. Это конфигурация 1 + 2 + 3 + 4. Основное ядро Cortex-X4 будет работать на частоте 3.1 ГГц. В дополнении к ним идут два ядра Cortex-A720 на 2.9 ГГц, три Cortex-A720 на 2.6 ГГц и четыре Cortex-A520 на 1.8 ГГц.

Так, инсайдер заявляет, что устройство в Европе 100% получит чип Exynos. Остальные регионы под вопросом. Но если отталкиваться от прошлых устройств, то американская и корейская версия будет обладать самым лучшим чипом на рынке от Qualcomm.

При этом инсайдер @tech_reve попытался успокоить фанатов и отметил, что самая лучшая версия Galaxy S24 Ultra будет работать исключительно на чипе от Qualcomm. А вот модели S24 и S24+ будут выступать экспериментом компании.

Кстати, похоже Plus версия остается. Хотя, ранее инсайдеры утверждали, что компания откажется от этой модели, поскольку та плохо продается по сравнению с Ultra и базовой версией. Это могло бы сэкономить средства и можно было бы направить их на разработку версии FE.

К слову, Galaxy S23 FE и Tab S9 FE ожидаются в последнем квартале текущего года. Одновременно с ними представят устройства ориентированные на интернет. Это будут устройства с внешним видом флагманов, но без флагманских характеристик. Могут серьезно урезать камеру, которая является "вишенкой" Galaxy S23. FE могут работать на чипе Exynos, тогда как обычная версия в этом году укомплектована чипом 8Gen2 for Galaxy.

Сам релиз устройства S24 запланирован на начало 2024 года. Если компании ничего не помешает, то презентация состоится в феврале, а продажи стартуют спустя несколько недель после показа.

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#samsung #snapdragon #exynos #galaxy s24 ultra #exynos 2400
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