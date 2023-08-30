В Нигере тоже, и что дальше? Это же не остановит переворот.

В Африке настоящий праздник в этом году, поскольку после Нигера мы видим новый переворот после выборов в стране. На этот раз переворот состоялся в Габоне, маленькой стране в Центральной Африке, соседями которой выступают Республика Конго, Экваториальная Гвинея и Камерун (участник ECOWAS, западной организации, которая выступает за военное вторжение из-за переворота в Нигере).

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На этом фоне Европа снова "осуждает" действия путчистов. СМИ пишут, что Париж внимательно наблюдает за событиями в Африке. Французские политики ночью также сообщили, что страна пристально следит за событиями в Габоне. На данный момент посольство в Габоне рекомендует французам оставаться в своих домах и внимательно следить за событиями, чтобы не пропустить важное объявление и не попасть в опасную зону.

Напомню, что в стране состоялся переворот сегодня ночью. Путчисты, как и в Нигере, насильным методом арестовали президента Али Бонго Ондимба, который был избран на третий срок народом. Так, этот президент в Субботу набрал порядка 64 процентов поддержки среди населения, а правит он страной 14 лет. Так, путчисты заявили, что результаты выборов недействительные. Границы были закрыты, как и порт в тот же день. Администрация бывшего президента была распущена. Сейчас путчисты набирают новых политиков для управления страной в период "стабилизации".

Отмечу, что главный соперник победителя за два часа до конца выборов заявлял, что он является победителем и порекомендовал бескровно передать власть. Победителя назвали мошенником, что якобы он сфальсифицировал результаты голосования и одержал победу нечестным путем.

Напомню, что свергнутый президент является сторонником французской власти. Его семья активно поддерживала контакт с Францией. Сам президент часто посещал Париж. Последний раз он там был в июне. В самом Габоне находится порядка 400 военных из Франции.

И это снова поражение для французской власти, поскольку путчисты с шансом в 99% пожелают вывести французские войска из страны через несколько недель. Издание AP отмечает, что это уже восьмой переворот в Западной и Центральной Африке с 2020 года. И все эти страны, теперь выступают против Франции. Политика французов в Африке оказалсь проигрышной.