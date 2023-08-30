Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Франция осудила военный переворот в Габоне
В Нигере тоже, и что дальше? Это же не остановит переворот.

реклама

В Африке настоящий праздник в этом году, поскольку после Нигера мы видим новый переворот после выборов в стране. На этот раз переворот состоялся в Габоне, маленькой стране в Центральной Африке, соседями которой выступают Республика Конго, Экваториальная Гвинея и Камерун (участник ECOWAS, западной организации, которая выступает за военное вторжение из-за переворота в Нигере).

реклама

На этом фоне Европа снова "осуждает" действия путчистов. СМИ пишут, что Париж внимательно наблюдает за событиями в Африке. Французские политики ночью также сообщили, что страна пристально следит за событиями в Габоне. На данный момент посольство в Габоне рекомендует французам оставаться в своих домах и внимательно следить за событиями, чтобы не пропустить важное объявление и не попасть в опасную зону.

Напомню, что в стране состоялся переворот сегодня ночью. Путчисты, как и в Нигере, насильным методом арестовали президента Али Бонго Ондимба, который был избран на третий срок народом. Так, этот президент в Субботу набрал порядка 64 процентов поддержки среди населения, а правит он страной 14 лет. Так, путчисты заявили, что результаты выборов недействительные. Границы были закрыты, как и порт в тот же день. Администрация бывшего президента была распущена. Сейчас путчисты набирают новых политиков для управления страной в период "стабилизации".

Отмечу, что главный соперник победителя за два часа до конца выборов заявлял, что он является победителем и порекомендовал бескровно передать власть. Победителя назвали мошенником, что якобы он сфальсифицировал результаты голосования и одержал победу нечестным путем.

Напомню, что свергнутый президент является сторонником французской власти. Его семья активно поддерживала контакт с Францией. Сам президент часто посещал Париж. Последний раз он там был в июне. В самом Габоне находится порядка 400 военных из Франции.

И это снова поражение для французской власти, поскольку путчисты с шансом в 99% пожелают вывести французские войска из страны через несколько недель. Издание AP отмечает, что это уже восьмой переворот в Западной и Центральной Африке с 2020 года. И все эти страны, теперь выступают против Франции. Политика французов в Африке оказалсь проигрышной.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#франция #путчисты #переворот #габон
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Габоне состоялся государственный переворот – Франция потеряла уран, нефть и другие ресурсы
Военные Габона хотят отменить результаты выборов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
4
CNSP: посольство Франции в Нигере надо оставить без воды и электричества
1
Россияне массово отказываются от Google Chrome и переходят на другие браузеры
27
Xbox отменила акцию Game Pass за доллар из-за злоупотребления ею ради бесплатной игры в Starfield
+
Теща Зеленского приобрела виллу в Египте по соседству с Анжелиной Джоли
7
Инженеры «Калашникова» показали макет пусковой платформы для запуска 16-ти дронов-камикадзе «Ланцет»
+
В Сети появились фото макета мобильной пусковой установки на 16 дронов-камикадзе «Ланцет» новой модификации
+
В РФ назревает дефицит бензина – что происходит, и куда девается отечественное топливо
8
Дрон-камикадзе «Ланцет» успешно поразил замаскированную «самоходку» ВСУ
+
В РФ создали манёвренный охотник за БПЛА – FPV-дрон получит автоматическую систему наведения
2
Российские инженеры создали первый в мире воздушный беспилотный авианосец с дронами-камикадзе
1
Энтузиасты смогли взломать PlayStation 5 и добиться 110 FPS в Bloodborne и The Last of Us Part II
3
Производитель Samsung Galaxy S24 Ultra уходит от изогнутого дисплея в девайсе
6
ВСУ оценили бронеавтомобиль LAVR: "Ни один боеприпас не пробьет машину"
4
Российская авиация вновь прогнала американские разведывательные дроны MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk от границы Крыма
1
Как долго ФРС сможет оказывать давление на курс рубля
2
Видео: геймплей стремительного экшена Ghostrunner 2 с комментариями разработчиков
+
Полностью российский Sukhoi Superjet 100 впервые поднялся в небо и успешно завершил испытания
16
В Китае многоэкранные «умные» кабины электромобилей становятся стандартом
+
Handelsblatt: Дни доллара как мировой валюты сочтены
28

Популярные статьи

Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
181
Xbox series S - эпичный провал десятилетия
67
Собираем топовый игровой ПК для мажоров за 864000 рублей с выбором самых лучших комплектующих
30
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Август)
2
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
"Сердце Стоун": весьма посредственный шпионский боевик
+
Россия успешно испытала лазерную пушку, способную за считанные секунды сжечь любой БПЛА
9
О надежности F-35
3
Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
14
Почему США даже ценой жизни 30 тысяч своих солдат готовы отправить войска в Тайваньский пролив
6

Сейчас обсуждают

Показывал 3_14sUn
15:49
В Гане состоялся государственный переворот – Франция потеряла уран, нефть и другие ресурсы
Truth Seeker
15:48
"Необходимо отметить, что Габон, по африканским, конечно же, меркам, ещё относительно успешное государство с очень неплохим показателем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения. Что...
Череда военных переворотов в Африке продолжается: сегодня армией был свергнут президент Габона
1kot4u
15:46
Попросите когонибудь с 3д принтером напечатать вам из нормального пластика этот блинчик, займет небольше 1 вечера на модель и печать
Ремонт и модернизация аркадного контроллера Nygacn NJP-308, и жду ли я выход Mortal Kombat 1
Артём Николаев
15:41
12VHPWR это одна большая диверсия.
Показан более эффективный, безопасный и мощный кабель для видеокарт GC-HPWR/HPCE
Eppius
15:38
Там эти перевороты национальное развлечение они всегда были есть и будут дальше.
Череда военных переворотов в Африке продолжается: сегодня армией был свергнут президент Габона
Vadim Iljin
15:35
это гавно пендососовское поучает весь мир "демократии"??? Если кому интересно- они сами про себя прекрасные фильмы снимают! Посмотрите " Джанго освобождённый"Квентина Тарантино - там вся "димакратия...
Прошло 60 лет после Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу
Sergey Markov
15:34
Какую-то хрень написал. SSD —5 Вт. HDD — 6–15 Вт.
Пользователи неохотно отказываются от HDD, а дорогие SSD покупают единицы – статистика EaseUS
Камал Алиев
15:34
Если не китайцы, со своим ayoneo gpd win не было бы steam deck
СМИ: конкурент Steam Deck от Lenovo будет стоить $800
kitava
15:33
Чудеса демократии. Семейка с 70го года выигрывала выборы. Но то были правильные профранцузкие президенты. Всё было демократично.
Череда военных переворотов в Африке продолжается: сегодня армией был свергнут президент Габона
Артём Николаев
15:31
Хотя бы на этот раз он сумеет в 4K/120 fps? Декларировали ещё в Gen 1, но кроме Сони почему-то никто не смог реализовать.
Galaxy S24 Ultra будет работать только на чипсете Snapdragon 8 Gen 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем