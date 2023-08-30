Командующий СВ ВСУ заявляет, что ситуация остается тяжелой для Украины.

Сырский снова побывал на линии боевого соприкосновения и пообщался с командованием и бойцами. Часть из них он наградил за службу. В СМИ пишут, что была поставлена задача "дожать" Клещеевку. Тем временем ситуация на восточной линии соприкосновения для ВСУ остается достаточно тяжелой. Самое трудное направление для украинских сил — Бахмутское и Лимано-Купянское, поскольку российские военные продолжают активное наступление там и пытаются прорвать оборону украинцев.

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Сырский заявил, что украинским силам необходимо собраться и кинуть все силы на то, чтобы взять под свой полный контроль населенный пункт Клещеевка, что в районе Бахмута. Он подбодрил солдат и сказал, что только они могут выполнить поставленные задачи в этом районе, без них ситуация ухудшится.

Сообщается, что командующий СВ ВСУ встретился с командирами 80 ОДШБр, 3 ОШБр, 5 ОШБр, бригада "Ярость", 68 ОЕБр. Сырский написал, что они обсудили дальнейшие действия на линии боевого соприкосновения, были приняты важные действия для решения "проблемных" вопросов военных.

При этом, Сырский отметил, что украинские силы продолжают обороняться на Лимано-Купянском направлении, поскольку российские военные ведут активное наступление в этом районе. Он отметил, что в районе Купянска идут самые "упорные" бои близ населенных пунктов Райгородка и Ковалевка. Сырский отметил, что ВС РФ активно используют бронетехнику, чтобы прорваться через оборону ВСУ. При этом по словам Сырского, Россия перекидывает часть военных в этот район, чтобы увеличить боеспособность отрядов на Востоке.

В направлении Бахмута, по словам Сырского, ситуация не легче для ВСУ и постоянно идут ожесточенные бои с соответствующими потерями. По словам генерала, российские солдаты также ведут свое наступление, проводя контратаки по несколько раз за день. Интенсивные бои проходят в районах Бахмута, Курдюмовки, Ягодного, Андреевки, подытожил на встрече Сырский.