Теперь уже официально известно, где похоронен Пригожин.

По всей видимости, похороны Евгения Пригожина, главы ЧВК "Вагнер", завершились. Дело в том, что пресс-служба Пригожина сообщает, что прощание с бизнесменом состоялось в закрытом формате и уже завершилось, а остальные желающие могут попрощаться с Евгением, посетив Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге.

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Таким образом, теперь уже официально известно о том, что Евгений Пригожин был похоронен. Ранее опубликованная в сети информация о том, что бизнесмен будет похоронен сегодня в Санкт-Петербурге, подтвердилась. Охрана кладбищ со стороны правоохранительных органов была не случайной.

Однако охранялся вход Серафимовского кладбища. Также была замечена активность на трех других кладбищах: Богословское, Северное и Смоленское. По всей видимости, там похоронили других погибших в результате авиакатастрофы, которых насчитывается десять человек.

Напомню, что 23 августа в Тверской области разбился личный самолет Пригожина с десятью людьми на борту, включая трех членов экипажа. Выжить никому не удалось. На фотографиях было видно, что выжить после таких повреждений было просто невозможно. Экспертиза спустя несколько дней смогла подтвердить, что Пригожин погиб в авиакатастрофе. Узнали его не сразу. Среди прочего, погиб и начальник ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин. Его могли похоронить сегодня на другом кладбище, которое охранялось полицией.

Следствие по делу ведется. Версий о произошедшем много, как и различных теорий. Следствие обнаружило в самолете некие "чёрные ящики". Они могут быть связаны с крушением. Да и версия о подрыве самолета имеет место.

При этом на фоне гибели Пригожина Польша стала еще сильнее опасаться "вагнеровцев" в Беларуси. НАТО считает, что они будут шантажировать страну и устраивать провокации на границе. Активных действий Польша пока не принимала.

Отмечу, что это сообщение было опубликовано спустя долгое время. Последнее сообщение пресс-служба публиковала в июне, в моменте мятежа.