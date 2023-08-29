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Украина может получить от Греции порядка сотни танков Leopard 1
А все потому, что об этом попросила Германия.

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Украинская армия может ожидать большой поставки западных танков, поскольку Германия попросила Грецию передать ВСУ порядка сотни танков Leopard 1 немецкого производства. Но эта поставка не является бесплатной. Греческие власти получат взамен себе более "крутые" танки. Речь идет про бывшие итальянские модернизированные танки Leopard 1А5. Вероятно, даже больше сотни штук. А старые Leopard 1 без модификаций отправятся ВСУ на линию боевого соприкосновения.

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Сообщается, что Leopard 1А5 были полностью отремонтированы, а также модифицированы. Туда установили новую систему управления огнем и новый тепловизионный прицел. Броня также была улучшена. От такой поставки Греция, разумеется, отказываться не будет, поскольку это бесплатное обновление, увеличивающее боеспособность армии.

Отмечу, что Украина тоже хотела получить модификацию 1A5. Но, данную поставку заблокировала Швейцария, тем самым запретив остальным странам передавать эти танки. Круговой обмен этих танков на другие модификации Leopard разрешен, чем и воспользовалась немецкая власть.

Отмечу, что греческие Leopard 1 находились в постоянной эксплуатации у армии и не проходили должную модернизацию. Из-за этого компании-производителю танков придется получить эти танки, заняться их капитальным ремонтом и модернизацией до современного уровня, а уже после этого передать Украине. Все затраты на ремонт и модернизацию возьмет на себя Германия.

При этом сообщается, что Украина сумела уменьшить потери немецких танков Leopard на линии боевого соприкосновения в ходе контрнаступления. Издание Forbes пишет, что ВСУ потеряли лишь 5 танков Leoprad 2 из 71 в ходе активных боев в районе Запорожья за 13 недель. Но это если не учитывать те танки, которые удалось вывести из зоны боевых действий и отправить на ремонт. С ними число готовых к боям танков меньше, но оно все еще больше, чем было в начале контрнаступления в июне.

Даже самую серьезно поврежденную технику восстанавливают и отправляют в ремонт. - Forbes.

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#украина #германия #leopard 1 #греция
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