По новым оценкам неназванных официальных лиц США, в Украине резко возросло число погибших.

По новым оценкам неназванных официальных лиц США, в Украине резко возросло число погибших на линии боевого соприкосновения, сообщает американское издание BBC ссылаясь на чиновников. Корреспондент сообщает, что на востоке, где идут ожесточенные бои, задача подсчета погибших стала "повседневной реальностью". Это означает, что погибших много, а оценивать их количество необходимо каждый день, если верить словам BBC.

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Так, украинские власти официально отказываются сообщать количество погибших солдат в ходе боев. Однако BBC ссылается на мирного жителя, который проживает недалеко от линии соприкосновения в районе Донецка. Так, житель говорит, что несмотря на то, что количество погибших солдат — государственная тайна, потери огромны.

Так, даже после публикаций западных изданий о приблизительных потерях Украины, украинские власти отказываются публиковать информацию, она остается засекреченной, даже от высокопоставленных чиновников США. Но, чиновники сообщили NYT, что погибло приблизительно 70 тысяч бойцов ВСУ, а еще 120 тысяч были ранены и выбыли из боев на долгое время. Для украинских сил это большое число, поскольку в целом украинская армия насчитывает порядка полумиллиона человек. Почти половина уже исчерпана, считают чиновники США.

Напомню, что по данным Пентагона в апреле количество погибших было гораздо меньшим - 17500 человек. Сильный скачок до 70 тысяч потерь может быть связан с контрнаступлением Украины на юге. Потери были особенно большими в первые дни, когда украинские силы столкнулись с российской линией обороны и минными полями. Тогда издания писали о больших потерях, включая западную бронетехнику. Один из военных ВСУ тогда передал BBC, что ситуация была хуже, чем в Бахмуте.

Считается, что на сегодня потери несколько уменьшились, поскольку украинские силы изменили тактику наступления и пытаются сохранить жизнь солдатам. Теперь Украина атакует малыми группами, кидая в трудные бои "элитные отряды" обученные на Западе и вооруженные там же.