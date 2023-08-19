Переговоры в Гане прошли успешно.

Вчера начальники генштабов Экономического сообщества стран Западной Африки ECOWAS провели переговоры в Аккре, Гана. Изначально было решено, что многие страны блока готовы присоединиться к резервным силам регионального блока. Однако под конец дня был определен и день военного вторжения в Нигер. Комиссар ECOWAS назвал этот день "Днем Д" - день начала военного вторжения в Нигер с целью вернуть к власти свергнутого президента Базума. Однако на данный момент сообщество не отказывается от мирного урегулирования конфликта. С этой целью в Нигер поедут различные дипломаты, включая ООН.

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Однако если мирные переговоры будут провалены, а путчисты откажутся от урегулирования конфликта — то, начнется военная операция. Комиссар ECOWAS заявил, что страны-участники блока готовы в любой день войти на территорию Нигера по приказу лидера блока. "День Д" - определен, но его комиссар отказался раскрывать.

Решение ECOWAS о скором военном вторжении аргументируется тем, что в регионе Сахель произошел уже седьмой переворот за три года. Если каждый переворот пускать на самотек, то переворотов дальше не избежать. А вот если дать путчистам отпор — то, другие могут испугаться и дважды подумать, прежде чем совершать ошибку.

Комиссар заявил, что переворотов и так много в регионе, а Нигер — превышает лимит, поэтому это необходимо остановить. Комиссар показал решительность сообщества ECOWAS в отношении решения конфликта любыми методами. Страны Западной Африки прекрасно понимают, что если путчисты останутся у власти, то Запад потеряет контроль над регионом и ресурсы, а террористы получат возможность чаще атаковать территорию ECOWAS.

На этом фоне союзники путчистов — Мали и Буркина-Фасо направили в Нигер авиацию для защиты в случае военного вторжения. Эти две страны — участники ECOWAS, но они категорически против решения лидера ECOWAS о вторжении. Более того, если что они будут сражаться против своих союзников. Каким образом Нигерия до сих пор не отреагировала на "предательство" блока — не понятно.