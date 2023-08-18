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Forbes: ВСУ просчитались, пустив танки M-55C к западу от Кременной в оборонительные бои
Эти танки должны были участвовать в боях на юге.

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Украинские военные долго готовились к "весеннему" контрнаступлению, которое началось в июне текущего года. Запад передавал много различных танков, включая "Леопарды" и словенские М-55С в количестве 28 штук. Каждая бригада получала свою технику и готовилась к боям на разных точках линии боевого соприкосновения. Однако танки M-55C внезапно передали другой бригаде с целью пустить их в бой на "легком" направлении. Вместо этого танки попали в "ожесточенные бои", а их броня не может принести должные результаты, пишет Forbes.

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Так, сформированная перед наступлением 47-я армейская механизированная бригада получила 90 бронемашин М-2 американского производства, шесть финских машин для разминирования Leopard 2R и еще 28 танков M-55C словенского производства. Собственно бригада проходила тренировки на этой технике и готовилась к боям в Запорожской области в ходе контрнаступления на юге Украины. Однако в начале контрнаступления 47-я бригада оказалась в бою без танков М-55С.

47-я бригада на юге решила объединиться с 33-й механизированной бригадой, которая эксплуатирует танки немецкого производства Leopard 2A6 в количестве 21 штуки. Leopard 2A6 местами имеет защиту лучше, чем в М-55С. Считается, что такое решение было принято командованием ВСУ для того, чтобы сохранить М-55С от ожесточенных боев, но Украина "просчиталась" и кинула советские танки туда, куда лучше бы кинуть "Леопарды".

Стало известно, что танки М-55С были переброшены к западу от Кременной на северо-восток Украины. Их передали 67-й механизированной бригаде. М-55С ведут бои совместно с советскими Т-72. Forbes приводит в виде доказательства фотографии, опубликованные украинскими военными на линии соприкосновения, где танк М-55С пострадал от артиллерийского удара ВС РФ.

Forbes считает, что передача танков на другое направление может быть связана с переживанием украинского командования о том, что М-55С слишком уязвим для тех боев, которые идут на юге Украины. Таким образом их хотели кинуть на "легкое" направление. Но, М-55С попали туда, где также ведутся ожесточенные бои. На этом фоне уже как минимум несколько М-55С были подорваны.

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#украина #контрнаступление #танки #m-55c
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