Ну тут демократии у Штатов не занимать.

Адвокаты кандидата в президенты США на выборах 2024 года Дональда Трампа требуют от суда перенести дело о срыве выборов на 2026 год, чтобы Трамп мог поучаствовать в выборах и попытаться победить на них в 2024 году. После этого они предлагают возобновить судебный процесс. Такую просьбу передали адвокаты совместным заявлением федеральному судье.

реклама

Напомню, что судебное разбирательство по желанию прокуроров должно начаться зимой текущего года. Первый этап пройдет уже в декабре, когда суд наберет присяжных на это дело. А само разбирательство начнется сразу, после праздничных каникул и Рождества (в США - 25 декабря) - 2 января 2024 года. Прокурор считает, что всё дело Трампа не займет много времени, а решение по нему можно принять спустя четыре-шесть недель.

Таким образом прокурор завершит дело, связанное с Трампом до начала выборов в США в 2024 году, которые пройдут в ноябре. Это не позволит республиканцу пойти на выборы, если он проиграет в суде. Поэтому адвокаты пытаются отсрочить судебное разбирательство, чтобы дать шансу показать Трампа в деле на президентском кресле. Он пообещал многое изменить и американский народ этому верит.

Считается, что Трамп, несмотря на все обвинения (их несколько) продолжает оставаться популярным выбором среди народа США. Некоторые люди все же отказались от выбора в сторону Трампа из-за обвинений и перешли на сторону демократов, то есть Байдена, но большинство все так же любят республиканцев. На этом фоне Байдену выгодно, чтобы судебное разбирательство началось раньше выборов в Штатах. Это уберет главного конкурента, а оставит лишь непопулярных личностей, которые вряд ли обгонят Байдена на президентских выборах.

Ожидается, что федеральный суд рассмотрит этот вопрос уже 28 августа. Адвокатам придется сильно постараться, чтобы одержать победу над прокуратурой, которая может оказаться "демократической", выступающей за Байдена.

Напомню, что бывшего президента США Трампа обвинили в штурме Капитолия. Плюс ко всему ему прибавили обвинения в заговоре для введения в заблуждение США, обвиняют в препятствии расследованию и сговоре с целью нарушения прав. За эти дела ему грозит до 561 года заключения. Поскольку Трамп ранее не привлекался к уголовной ответственности, срок будет меньше, но все равно значительным.