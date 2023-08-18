Флагман от Vivo - настоящий флагман.

Китайские инсайдеры поделились информацией о будущем флагмане от компании Vivo (BBK) раскрыв некоторые характеристики устройства. А это камера, экран и оперативная память.

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Как и Vivo X90 Pro Plus, версия с цифрой 100 окажется настоящим флагманом с отличной камерой, которая существенно улучшится по сравнению с предшественником. Согласно китайскому источнику новинка получит 1-дюймовый сенсор Sony IMX989. Такой же сенсор установили в предшественника. Фотографирует он очень хорошо, детализация и насыщенность от Zeiss показывает себя хорошо даже в трудных условиях. Однако в новинку планируют добавить переменную диафрагму, такую же, как у Huawei P60 Pro.

Следующее приятное улучшение для любителей фотографировать — это обновленный, значительно улучшенный телеобъектив. Согласно китайскому источнику, его разрешение достигнет 200Мп, чем не могут похвастаться многие флагманы от других компаний. Портретная камера будет использовать сенсор Sony IMX758 на 50 Мп. Кроме того, новинка поддерживает OIS.

Источник также поделился другими характеристиками новинки. Согласно источнику, новинка все же получит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3. Поскольку он стал дороже 8Gen2 на 50 и более долларов, само устройство тоже может подскочить в цене, хотя Vivo до сих пор остается "демократической" компанией с нормальным ценообразованием для флагманов. В плане остальных характеристик ничего не поменяется: 6.78 OLED 120Гц дисплей, память LPDDR5x, накопитель UFS 4.0 и защита от воды IP68.

Становится ясно, что следующий флагман китайской Vivo не уступит качеством фотографий остальным компаниям. Основные фотографии останутся такого же качества, либо их допилят посредством программистов. А вот телеобъектив покажет существенно лучшие результаты. По сравнению с утечкой характеристик Samsung S24 Ultra - этот смартфон, настоящая революция на мобильном рынке, поскольку корейская компания не собирается менять камеру, а прибегнет к замене лишь одного процессора на более новый. Схема стара как мир, но до сих пор работает, а фанаты покупают устройство смотря на бренд.

Новинку представят в конце 2023 года. Ожидаемо — конец года, ноябрь/декабрь.