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GrozaX За пост начислено вознаграждение
Инсайдер поделился характеристиками Galaxy S24 Ultra - Exynos 2400 и камера на 200Мп
Вернется Exynos, ведь этого и ждали фанаты.

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Инсайдер @heyitsyogesh опубликовал пост в Twitter (X), где поделился основными характеристиками будущего флагмана корейской компании Samsung. Эти характеристики было не сложно предугадать, но давайте на них посмотрим вместе.

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Так, топовая версия Galaxy S24 Ultra получит камеру на 200Мп. Всего будет пять камер. Ширик на 12Мп, еще 50Мп телеобъектив, 10Мп перископ и фронталка на 12Мп. Основной сенсор все еще является неизвестным, но по всей видимости, это будет снова та же камера, что и в нынешнем флагмане компании S23 Ultra. Зачем что-то менять, если это работает и стабильно приносит деньги?

По словам инсайдера, этот флагман будет мощнее предыдущего за счет нового процессора Snapdragon 8Gen3 или Exynos 2400. Да, вы все правильно поняли, ведь корейская компания может вернуться и порадовать фанатов собственными процессорами снова, показав рынку настоящую "мощность" и "стабильность" с "хорошим охлаждением". Конечно, это не "топовый" процессор, и надеюсь, что корейская компания захочет потратиться на флагманский чип от Qualcomm, а не будет экспериментировать с фанатами и рисковать рынком, ибо продажи Samsung по миру и так падают уже второй год подряд на фоне инфляции.

Инсайдер предполагает, что гаджет получит батарею на 5000 мАч и зарядку на 45Вт. Ничего нового... Повторять за китайцами и вставлять быструю зарядку на 100+Вт они не торопятся, чем и разочаровывают вновь.

Инсайдеры предполагают, что новинка снова получит от 8ГБ оперативной памяти. Это была фатальная ошибка для Galaxy Plus, но корейская компания на ошибках, видимо, не любит учиться, а наступает на те же грабли. Хотя, до официального анонса не стоит говорить об успехах или провале новинки.

Напомню, что в Galaxy S23 Ultra камера абсолютно идентична той, что назвал инсайдер. Выходит, что смартфон совершенно не поменяется. Ибо даже батарея идентична. Компания поменяет лишь процессор, и назовет это "прорывом", который стоит переплаты. Не удивлюсь, если ценник на устройство в итоге будет повышен из-за сложной экономической ситуации в мире.

Сам смартфон официально представят в конце 2023, либо в начале 2024 года. Galaxy S23 Ultra был представлен в конце февраля. Вероятно, такая же дата выбрана и для "новинки", если ее можно так назвать, ибо это больше похоже на "ребрендинг".

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#samsung #exynos #galaxy s24 ultra
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