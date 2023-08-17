Поездки чиновников США в Тайвань и наоборот — плохо.

Издание CNN сообщает, что министр обороны Китая Ли Шанфу сегодня предупредил Соединенные Штаты и порекомендовал воздержаться от "игры с огнем" возле Тайваня, чтобы не допустить проблем в будущем. Таким образом чиновник намекнул на то, что поездки чиновников США в Тайвань и наоборот плохо влияют на отношения с КНР, а также это когда-нибудь скажется на самих Штатах. Таким образом МО КНР наконец-то отреагировало на поездку премьер-министра Тайваня в Соединенные Штаты.

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Чиновник из Китая заявил, что попытки Штатов использовать Тайвань для сдерживания КНР "обязательно закончатся провалом". Вероятно, в будущем Китай может более решительно отреагировать на поездку тайваньского чиновника в Штаты. Так, в прошлые разы в таких случаях китайское правительство начинало масштабные военные учения, используя авиацию, корабли, артиллерию, танки и многое другое. Были инциденты, которые могли бы привести к полномасштабной войне в регионе. Штаты, наверное, тоже опасались войны, но конечно, ее не хотят. Однако отдавать стратегически важный и экономически развитый Тайвань никто не будет. И это несмотря на то, что Соединенные Штаты по сей день не признали Тайвань и отказываются от официальных дипломатических отношений, при этом признавая КНР как единственно правильный Китай. Ну оно и понятно, ведь это бизнес.

Интересно, что пару дней назад в Тайване сообщали, что не видят угроз со стороны Китая после остановки тайваньского чиновника в США. При этом тайваньская армия посчитала, что Китай может провести масштабные учения спустя несколько недель и поэтому, Тайвань остается в полной боевой готовности.