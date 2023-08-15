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Тайвань не видит военной реакции Китая на поездку вице-президента в США
Месяцами ранее проводились масштабные учения, а сегодня... Ничего?

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Наверняка, многие помнят события в Тайване месяцами ранее. Когда Нэнси Пелоси полетела в Тайвань, то китайская сторона отреагировала на это событие резко негативно: начались масштабные учения с использованием флота и авиации, собрались сотни танков возле пролива с Тайванем. На Тайване же привели армию в полную боевую готовность и активировали ПВО для поражения всех военных целей в небе. Пока самолет с Нэнси медленно летел на Тайвань, Китай продолжал учения и были угрозы военного вторжения. Однако все обошлось. Нэнси прилетела, пообщалась с чиновниками и покинула остров. Учения Китая завершились без инцидентов и войны.

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 После этого Китай проводил учения еще раз. Когда уже Тайваньский чиновник полетел в Соединенные Штаты. КНР постоянно напоминает Тайваню о том, что сотрудничество с Америкой не приведет к хорошему результату. Снова прошли масштабные учения, привлекли флот и авиацию. Уже было не так страшно, поскольку первые масштабные учения прошли более или менее спокойно.

И, снова из Тайваня в США полетел вице-президент Тайваня Уильям Лай. Однако Китай только осудил этот визит. Никаких масштабных учений близ острова Тайвань не наблюдается. Военная активность не растет, сообщило министерство обороны Тайваня.

Напомню, что Китай в воскресенье решительно осудил остановку Лая в США по пути в Парагвай. В Китае заявили, что Тайваньский чиновник нарушает спокойствие в регионе и вынуждает Китай решительно действовать для защиты своего суверенитета. Было сказано, что Китай предпримет решительные шаги для защиты своего суверенитета.

Можно было бы предположить, что это снова масштабные военные учения с использованием авиации и флота. Однако на данный момент военная активность остается низкой. Чиновники не исключают, что Китай начнет масштабные учения близ Тайваня на этой неделе, используя остановку Лая в США как предлог. Это поможет "запугать" избирателей перед выборами в Тайване в 2024 году, пишет западное издание Yahoo.

На данный момент Лай остается самым популярным выбором среди тайванцев.

Министерство оборонны Тайваня отметило, что армия придерживается принципа "не бояться врага и не провоцировать". Сейчас армия находится в повышенной боевой готовности.

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#сша #китай #тайвань
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