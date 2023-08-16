ВСУ хотят атаковать в районе Купянска тогда, когда ВС РФ проводит ротацию.

Сырский приехал в район Купянска, где провел встречу с командованием и ознакомился с ситуацией. После этого он дал интервью изданию Military Media Center и опубликовал соответствующий пост в телеграм канале. Он заявил, что ВСУ максимально используют любую возможность улучшить оборону и занять выгодные позиции, даже если это рискованно.

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Командующий ВСУ заявил, что на Лиманском направлении продолжается активное наступление российских военных, они пытаются окружить город, чтобы впоследствии взять Купянск без существенных потерь. Сырский отметил, что украинские силы предпринимают попытки контратаковать, когда Россия проводит ротацию, чтобы отбить часть позиций и удержать город под своим контролем. Это дает время перекинуть дополнительные резервы в этот район, чем уже занялось командование ВСУ.

Наша задача — максимально воспользоваться ротацией ВС РФ и существенно улучшить свое положение. Все необходимые для этого решения мы с командирами отработали прямо на линии боевого соприкосновения. - Сырский.

Также Сырский затронул и тему Бахмута. Он был краток и повторил прошлое заявление, сказав: "ситуация сложная, но контролируемая". Он отметил, что российские войска проводят контратаку, активно используют артиллерию с авиацией, также используют тактику минных полей.

Сырский встретился с командирами и обсудил с ними возможные меры, дабы повысить эффективность украинских сил, чтобы наступление в районе Бахмута ускорилось, а защита в районе Купянска стала более надежной. Он заверил, что все меры, которые могли бы быть предприняты — уже предприняты, а резервы двигаются на подмогу.