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Украина официально получит немецкие дроны LUNA NG
Заключен контракт на "двузначную сумму в миллионах евро".

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Украина теперь уже официально получит от немецкого правительства беспилотники Luna NG от компании Rheinmetall. Точное количество дронов издание Bild не назвало, однако утверждается, что контракт заключен на "двузначную сумму в миллионах евро".

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Первая партия разведывательных беспилотников попадет в Украину в течение 2023 года. Точный срок поставки компания не указывает. На данный момент немецкая компания будет готовить дронов к передаче, поэтому это займет несколько месяцев.

Сообщение опубликовала сама компания на своем сайте 14 августа.

Так, Luna NG - это разведывательный дрон, который оснащен наземной станцией управления и несколькими дронами. Оператор управляет ими из безопасной зоны. Немецкая компания в комплекте положит оборудование для ремонта беспилотников, а также систему для ловли дронов при их посадке. Вся система, необходимая для работы Luna NG установлена на грузовике HX.

В пресс-релизе отмечается, что дрон может вести разведку вплоть до 12 часов оставаясь незамеченным в воздухе. Если оснастить этот дрон дополнительным оборудованием StaCom, то можно увеличить дальность действия дрона вплоть до 300 километров.

Дроны Luna NG обладают существенным количеством камер и различных сенсоров, что позволяет легко проводить разведку местности. Оператор может отслеживать ситуацию на линии боевого соприкосновения в реальном времени. Плюс ко всему у оператора есть возможность передать информацию командованию через некий зашифрованный канал связи. В немецкой компании заявляют, что усовершенствованный дрон обладает хорошей маскировкой, его сложно заметить даже специальными средствами для противодействия дронам, а также Luna NG способен работать в сложных погодных условиях.

На данный момент этот дрон не оснащен каким-либо вооружением, гранатами. Журналисты обещают, что новая версия дрона получит такую возможность и сможет глушить связь. В будущем компания сможет сделать так, что станция обеспечит оператору стабильную сеть LTE, а также позволит перехватывать связь.

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#украина #германия #военные поставки #luna ng
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