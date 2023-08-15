Заключен контракт на "двузначную сумму в миллионах евро".

Украина теперь уже официально получит от немецкого правительства беспилотники Luna NG от компании Rheinmetall. Точное количество дронов издание Bild не назвало, однако утверждается, что контракт заключен на "двузначную сумму в миллионах евро".

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Первая партия разведывательных беспилотников попадет в Украину в течение 2023 года. Точный срок поставки компания не указывает. На данный момент немецкая компания будет готовить дронов к передаче, поэтому это займет несколько месяцев.

Сообщение опубликовала сама компания на своем сайте 14 августа.

Так, Luna NG - это разведывательный дрон, который оснащен наземной станцией управления и несколькими дронами. Оператор управляет ими из безопасной зоны. Немецкая компания в комплекте положит оборудование для ремонта беспилотников, а также систему для ловли дронов при их посадке. Вся система, необходимая для работы Luna NG установлена на грузовике HX.

В пресс-релизе отмечается, что дрон может вести разведку вплоть до 12 часов оставаясь незамеченным в воздухе. Если оснастить этот дрон дополнительным оборудованием StaCom, то можно увеличить дальность действия дрона вплоть до 300 километров.

Дроны Luna NG обладают существенным количеством камер и различных сенсоров, что позволяет легко проводить разведку местности. Оператор может отслеживать ситуацию на линии боевого соприкосновения в реальном времени. Плюс ко всему у оператора есть возможность передать информацию командованию через некий зашифрованный канал связи. В немецкой компании заявляют, что усовершенствованный дрон обладает хорошей маскировкой, его сложно заметить даже специальными средствами для противодействия дронам, а также Luna NG способен работать в сложных погодных условиях.

На данный момент этот дрон не оснащен каким-либо вооружением, гранатами. Журналисты обещают, что новая версия дрона получит такую возможность и сможет глушить связь. В будущем компания сможет сделать так, что станция обеспечит оператору стабильную сеть LTE, а также позволит перехватывать связь.