И, курс — не единственная причина.

GS Group опубликовал отчет, согласно которому цены на смартфоны в России растут без остановки с начала года. Так, за первую половину 2023 года ценник в среднем вырос на 32%. Однако дело не только в курсе, есть еще причины. Хотя, курс, несомненно на цену влияет.

реклама

Так, в большинстве своем виноваты в этом сами магазины, которые предпочитают продавать более дорогие устройства, вместо дешевых. Аналитики из Forbes пишут, что магазинам выгоднее завозить в страну устройства премиум-сегмента, которые соответственно, стоят значительно дороже бюджетников. Это, порядка 80 тысяч рублей за флагман. Как минимум премиум-сегмент начинается с 60 тысяч рублей, тогда как бюджетники покупаются за 10-20 тысяч. Разумеется, людям приходится покупать более дорогое устройство, поскольку дешевых становится на рынке все меньше. При этом ожидается, что магазины продолжат следовать такой тактике для большей выгоды, так что средний ценник на смартфон продолжит расти.

По все той же причине средний сегмент занимают китайцы. В большинстве своем это легендарные устройства китайской Xiaomi и другие бренды, типа BBK (Vivo, Realme, OnePlus), Tecno. Китайцы предлагают больше устройств за приятный прайс, при этом не слишком ухудшают характеристики, создавая оптимальное устройство для среднего класса.

Самая высокая выручка остается у самой "лучшей компании" в сегменте мобильных устройств - Apple, 34%. Далее идет китайский бренд Xiaomi с 19%. Уже потом известная корейская компания Samsung с 16%.

А вот теперь посмотрим на популярность смартфонов в России, каких производителей берут россияне чаще: и, разумеется, самый популярный бренд это Xiaomi - 27,9% проданных устройств. За ней следует корейская компания Samsung с 12,7%, ибо компания остается "авторитетным" брендом с "качественными" устройствами. За корейской компанией следует Realme с 12,1%, а потом легенда TECNO с 10,4%.

Так, в страну завезли смартфонов на общую сумму в размере 314 миллиарда рублей. Это, к слову, на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если считать количество ввезенных смартфонов, то их количество возросло на 26% до 12,4 миллиона единиц.