Однако пока что они заняты "запугиванием" НАТО.

Украинская разведка считает, что "вагнеровцы" были переброшены на территорию Беларуси с целью информационно-психологической борьбы с НАТО. Если говорить проще, то с целью испугать альянс. И, один из участников уже испугался — Польша, она привела армию в боевую готовность на границе с Беларусью, перебрасывает дополнительные подразделения на границу, создает новые группировки с западной бронетехникой и закупает новое вооружение у Запада готовясь к возможному вторжению ЧВК "Вагнер". А это, ЧВК "Вагнер" пока только в свой лагерь приехала.

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Разведка Украины не обладает информацией о том, что "вагнеровцы" ведут подготовку к борьбе на территории Украины. В ближайшее время по словам ГУР МО, "вагнеровцы" не смогут направиться в Украину. Представитель ГУР МО отметил, что ЧВК "Вагнер" сейчас не участвует в боях на линии боевого соприкосновения. Большинство сотрудников ЧВК находится в Беларуси в селе Цель и на других полигонах, где те тренировали армию РБ.

Однако ГУР не знает, как ответить на вопрос "вернутся ли "вагнеровцы" в Украину". Так, представитель украинской разведки отметил, что пока на этот вопрос ответа нет, однако и угроз в ближайшем будущем тоже. Но, Пригожин может вернуться на линию боевого соприкосновения, если получит таковую задачу.

При этом ГУР считает, что может продолжаться "скрытый" рекрутинг бойцов для ЧВК "Вагнер".

По мнению ГУР, "вагнеровцы" могут вернуться в Африку. Например, в Нигер, где недавно произошел военный переворот. Путчисты уже обращались с просьбой к Пригожину помочь в случае военного вторжения со стороны ECOWAS, риск которого сохраняется по сей день. Подготовка американцев к войне в регионе Сахель продолжается.

По оценкам ГУР в Беларусь приехало порядка 6400 военнослужащих "Вагнера". На данный момент они учат белорусскую армию различным тактикам. Отмечу, что это совпадает с цифрой, которую озвучивала мониторинговая группа "Гаюн" в Беларуси. В общей сложности ЧВК перекинула более 900 машин и 6000 солдат на территорию Беларуси, включая военную технику. В последнее время движение колонн не видно. Последняя новость связанная с активностью ЧВК появилась неделю назад, про полигон в Осиповичах.