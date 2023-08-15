Шансы стать президентом уменьшаются в геометрической прогрессии.

У бывшего президента США Дональда Трампа есть проблемы, поскольку он получил новое обвинение по выборам 2020 года в штате Джорджия. Это в сумме уже четвертое обвинение в сторону Трампа и шансы ему стать президентом уменьшаются в геометрической прогрессии.

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Если мы говорим именно про выборы 2020 года, то это второе обвинение по этому делу. Расследование по факту этого преступления велось два года и сейчас правоохранительные органы готовы показать "всю правду".

Так, в обвинениях говорится, что Трамп предоставлял ложные заявления спикеру палаты представителей и государственному секретарю штата Джорджии. Также с желанием занять пост президента Трамп побуждал государственных деятелей нарушить данную стране присягу.

Также сообщается, что Трамп со своим адвокатом Джоном Истманом подал фальшивые документы в федеральный суд штата Джорджии, где утверждалось, что десятки тысяч людей приходили на голосование незаконно. При этом сам Трамп эти обвинения отрицает.

Так, обвинительная сторона считает, что Трамп настолько желал выиграть на выборах в 2020 году, что специально искал чиновников, которые могли бы помочь с этим делом. Так, результаты выборов могли специально меняться в пользу республиканца.

Обвинительная сторона утверждает, что республиканец побоялся принять тот факт, что он проиграл демократам, поэтому он сознательно попытался изменить результаты выборов незаконным путем. Все это нарушение совершалось с пониманием последствий и сговором группы человек.

1 августа Трампу также огласили обвинение в том же суде о том, что республиканец попытался отменить результаты выборов и напал на Капитолий. Напомню, что 6 января 2021 года сторонники республиканца ворвались в Капитолий. Считается, что таким образом они попытались помешать подсчитать результаты выборов президента США. Тем временем республиканцы могли бы попробовать подделать результаты.

По итогам нападения некоторых бунтарей арестовали, им угрожает до 20 лет тюрьмы. А самому Трампу — до 45 лет. Хотя, поскольку Трамп не имеет судимостей и является популярной личностью, ему дадут гораздо меньший срок. При большом сроке народ Америки может отреагировать на него неоднозначно. Хотя, многие республиканцы изменили свое мнение в отношении Трампа и пойдут голосовать за единственного кандидата, который остался — демократа Байдена в 2024 году, согласно опросу CNN.

К слову заседание суда пройдет до конца августа.