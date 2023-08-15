А еще он военный преступник, поскольку хотел начать войну с путчистами с помощью Запада.

Военный переворот в Нигере состоялся успешно 26 июля. Прошло несколько недель. Все это время лидер государства Базум находился в своей резиденции, был задержан президентской гвардией, то есть путчистами. После того как Штаты пригрозили военным вторжением, путчисты пообещали ликвидировать президента, если начнется война. А теперь его собираются судить по обвинению в "государственной измене" и "военном преступлении".

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Мохамед Базум может быть приговорен к смертной казни, если его вина будет доказана. А, путчисты, знаете, доказывают вину очень быстро, если она нужна новой власти. На этом фоне возможное военное вторжение со стороны Запада становится более вероятным, поскольку Запад пообещал сохранить жизнь прозападному политику. Впрочем, военное вторжение уже готовится, а путчисты не особо идут на контакт для мирного решения конфликта. Западу осталось лишь решить проблему с Нигерией, где оппозиция категорически против конфликта с применением военной силы. Правда, даже тут президент Нигерии со своим большинством может одержать победу.

Так что, военное вторжение лишь дело времени. Запад пока что готовится. Приводит свою армию в полную боевую готовность. Так же готовит и спецназ, который находится непосредственно на военной базе в самом Нигере. Такая атака с двух сторон будет довольно сильной. Хотя, сторонников путчистов это не пугает и они продолжают протесты даже возле военной базы США и Франции. Раз уж против колониализма Европы — то, до конца, пока не смогут изгнать французских военных, как было в Мали после военного переворота. Видимо, это уже мечта народа Нигера.

Так вот, полковник-майор Амаду Абдраман, пресс-секретарь лидеров переворота заявил вчера, что путчисты "собрали необходимые доказательства для судебного разбирательства над Базумом". Его собираются привлечь к ответственности за государственную измену и за подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера. Его сообщники также попадают под обвинение. То есть все министры, которые управляли страной в период правления Базума. Некоторые чиновники уже задержаны и ждут обвинения.

Дата судебного разбирательства не указана. Но путчист заявляет, что Запад пытался сорвать разбирательство угрожая военным вторжением, чтобы никто не смог узнать правду о Базуме. По всей видимости, прозападный политик не так чист, как кажется на первый взгляд.

Поэтому ECOWAS и пытается угрожать путчистам военным вторжением, чтобы решить проблему не показывая всю правду. А то испортят репутацию США еще.