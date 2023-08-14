Улучшать военную технику основываясь на результатах применения ее в конфликте — отличное решение.

Бронемашина БМП-3 будет значительно улучшена, поскольку теперь прямо на заводе ее оборудуют динамической защитой от ПТУР, гранат и других взрывных устройств. Начиная с текущего года, каждая серийная модель БМП-3 будет оснащена этой защитой. Это позволит машине стать лучше, чем та же легендарная американская Bradley, поскольку Bradley - не оснащена защитой от гранат, а БМП-3 будет.

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Так, сообщается, что БМП-3 отлично показала себя на линии боевого соприкосновения, а российские военные положительно отзываются об опыте использования машины в бою. Среди солдат эта машина считается лучшей из доступных. Отмечу, что за последнее время спрос на машину существенно вырос, нежели был в начале 2022 года. Солдаты заметили высокую эффективность БМП и конечно, захотели использовать именно ее в боях. Да и правильно, ведь эффективность — самое важное.

Так, все БМП-3 оборудовались креплениями для установки динамической защиты. Солдат мог улучшить машину прямо на поле боя, сделав ее лучше Bradley самостоятельно. Это, конечно, занимает время, но тоже эффективно. Теперь же прямо на заводе машина получит ДЗ. Это специальная защита для БМП-3.

С этого момента динамическая защита устанавливается не только на тяжелую технику (танки), но и на легкие бронемашины, что позволяет улучшить защиту солдат в технике. Пару гранат и ударов от ПТУР переживет, а это — отличный результат. При этом с каждым днём объем производства БМП-3 с ДЗ будет увеличиваться.

Так, новая защита представляет собой крупногабаритные контейнеры со спецэлементами. Они смогут защитить военных от ударов с ПТУР, от гранатометов и даже снарядов калибра 30 мм. Эта мобильная машина российского производства стала официально лучше, нежели Bradley, поскольку старая американская БМП 1981 года не обладает такой же восхитительной защитой от подрыва. Поэтому, Bradley в начале контрнаступления и взрывались постоянно от ПТУР и мин. БМП-3 были бы, было бы лучше... Наверное.