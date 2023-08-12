ВСУ видят, что российские военные идут на Купянск.

Череватый, спикер восточной группировки войск ВСУ заявил, что ситуация на Купянском направлении сложная, но контролируемая. Российские военные продолжают движение в сторону города, но украинские держат оборону и проводят эвакуацию.

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Череватый отметил, что российские военные активно используют все виды артиллерии, чтобы выбить ВСУ с занятых позиций близ города. Он заявил, что российские военные предпринимают десятки попыток атаковать позиции ВСУ, используя при этом поддержку артиллерии и авиации. При этом ВС РФ начали активнее использовать авиацию на этом направлении, заявил Череватый, что создает некие риски для ВСУ в обозримом будущем.

Череватый заявил, что ситуация, конечно, тяжелая, если учитывать мощность собранной группировки российских войск, но ее возможно контролировать. Он считает, что украинским военным помогут знания численности и состав российской группировки, которая готовится штурмовать город. Он также утверждает, что знает слабые места российской армии, поэтому удержать Купянск под своим контролем получится.

Тем временем Сырский заявил, что предпринял оперативные меры для обороны города. Неофициально в сети говорят, что Сырский дает срок до августа, если американцы не предоставят дополнительное вооружение. Сырский считает, что Купянск выстоит до конца текущего месяца, но удержать город возможно, если перебросить часть резервов с Запорожского направления на Купянское, и если Запад даст необходимое оборудование.

Напомню, что российские военные приближаются к Купянску и находятся приблизительно в 8 километрах от города. Элитные ССО ВСУ заняли позиции близ Купянска в 5 километрах, где похоже, находится вторая линия обороны ВСУ. В сети сообщается, что разведка Украины начала минировать государственны учреждения, а людей принудительно эвакуируют из населенных пунктов в районе Купянска.

Также сообщается, что разведка Украины начала минировать мосты и подходы к городу, чтобы в случае критической ситуации взорвать их и получить дополнительное время для переброски войск в район Купянска. В такой ситуации ВСУ могут приостановить наступление в районе Запорожья и кинуть все силы на оборону Купянска.