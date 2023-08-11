Информация не имеет подтверждений.

Вчера в сети появилась информация, якобы бойцы ЧВК "Вагнер" возвращаются домой на территорию Российской Федерации из Беларуси после того, как провели тренировки с армией РБ из-за отсутствия финансирования. ISW написало, что бойцы якобы поехали малыми колоннами через Краснодар и далее разъехались по остальным областям РФ.

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Однако мониторинговая группа Беларуси отрицает факт того, что "вагнеровцы" покидают территорию страны. На данный момент нет ни одного подтверждения тому, что это реально. Источник не дал доказательств того, что колонны якобы уезжают из Беларуси. Хотя, такая колонна должна была бы быть довольно большой.

Так, 5 августа в сети появились скриншоты из чата водителей в Беларуси, где утверждалось, что неизвестные лица якобы ищут в Беларуси автобусы с водителями для отправки пассажиров из Осиповичей в Краснодар, Ростов-на-Дону, Москву и Санкт-Петербург (ISW утверждает, что колонна пару дней назад поехала именно в эти области). Всего неизвестные люди хотели получить не менее 11-и автобусов для перевозки, как сообщалось, "вагнеровцев". К сведению, эта информация не имеет каких-либо подтверждений, СМИ это не публиковали. Как доказательство использовать эту теорию — глупо.

Уже 6 августа появилась информация, что "вагнеровцы" якобы начинают покидать Беларусь на автобусах, уезжая в отпуск. 8 августа тот же источник отметил, что колонны везут до 500 бойцов "Вагнера" в автобусах в одной колонне до Воронежа, Ростова и Краснодара. Это был якобы первый этап вывоза "вагнеровцев" из Беларуси, а второй якобы начнется после 13 августа и станет еще масштабнее.

Однако мониторинговая группа по состоянию на 11 августа не зафиксировала передвижение колонн "вагнеровцев" по территории Беларуси. Давно в страну никто не заезжает, а тем более не покидает. Если бы "вагнеровцы" поехали колонной на 500-600 человек, то такая колонна была бы довольно большой и рассчитана на минимум 10 автобусов. Такую колонну определенно бы заметили люди и мониторинговая группа, поэтому теория ISW и других источников - всего лишь теория или очередная кампания по дезинформации.

Отмечу, что главной причиной, почему "вагнеровцы" начали якобы массово покидать Беларусь - нежелание финансировать нахождение ЧВК в Беларуси Лукашенком. Хотя, сам Лукашенко утверждал, что ЧВК будет находиться в РБ "за свой счет". То есть платить Лукашенко не должен. Поэтому теория снова выглядит очень и очень странной, будто подготовлена для тех, кто не хочет разбираться во всем этом деле, ведь это "трудно".

Таким образом, подтвердить массовый отъезд "вагнеровцев" из Беларуси в Россию невозможно, с чем согласна мониторинговая группа "Гаюн". Подтверждений опубликовано не было. Передвижений не замечено.

Отмечу, что "вагнеровцы" эту информацию не комментировали. А активность ЧВК в последнее время упала. Последние новости говорят нам о том, что "вагнеровцы" находятся в основном лагере в селе Цель, а также строят фортификационные сооружения на полигоне в Осиповичах. Покидать Беларусь никто не собирается, а скорее они останутся там до зимнего периода.