Эвакуация и "оперативные меры" пугают Пентагон.

Пентагон провел совещание в онлайн-формате с украинским командованием и был задан ряд вопросов, которые касались тяжелой ситуации для украинской армии в Купянске. Конечно, это не все обсуждения, однако много внимания было приковано к ситуации на Купянском направлении, где российские войска приближаются к городу, а власти объявили принудительную эвакуацию всех жителей в нескольких десятках населенных пунктов близ Купянска. Определенно, это событие происходит не из-за того, что там просто "опасно" и жителям нужно безопасное место.

реклама

Так, в СМИ пишут, что украинским властям, а также командованию и спецслужбам Украины пришлось поговорить с высокопоставленными чиновникам из США. Штаты попросили у Киева предоставить данные об идущем контрнаступлении на Запорожском направлении. Считается, что Соединенные Штаты также запросили информацию о реальном количестве потерь в личном составе и западной бронетехнике, которая была поставлена НАТО для наступления еще в июне.

Как мы помним, в июне западная пресса писала об "огромных" потерях в технике, включая бронемашины "Брэдли" и танки "Леопард". И, в сети считают, что украинские власти снова попытались объяснить причину медленного контрнаступления и заверили, что ВСУ обязательно добьются успехов в ближайшем будущем, если, конечно, США предоставят дополнительную технику.

Однако министр обороны Ллойд Остин задал простой вопрос: что происходит на Купянском направлении, и не повлияет ли это на текущее наступление украинских военных в районе Запорожья. Ллойд попросил украинское командование дать оценку относительно того, есть ли шанс, что город падет в будущем и как скоро это произойдет.

Считается, что российские войска подошли почти вплотную к населенному пункту и находятся в 8 км к Купянску с севера и прошли первую линию обороны. Сейчас элитные войска ВСУ ССО занимают позиции примерно в 5 километрах от города. По всей видимости, это вторая линия обороны.

Собственно, украинские власти заявили американцам, что будут перебрасывать резервы под Купянск, чтобы всеми силами оставить населенный пункт под своим контролем. Это может повлиять на контрнаступление на Запорожском направлении, поэтому украинские власти запросили дополнительное вооружение: среди прочего это артиллерийские боеприпасы и ракетное вооружение (вероятно, дальнобойные ракеты ATACMS). По словам командования ВСУ, если получится правильно перебросить войска под Купянск, а Соединенные Штаты выполнят просьбу и дадут новое оружие, то Купянск останется под контролем Украины, а контрнаступление в районе Запорожья продолжится.

По информации в сети, Сырский считает, что без поставок и переброски военных Купянск может быть покинут Украиной до конца текущего месяца.