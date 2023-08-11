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По мнению Сырского Купянск может пасть к концу августа, а ГУР МО минирует госучреждения в городе
ССО, элитные войска ВСУ отошли к городу Купянск.

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Ситуация в районе Купянска становится все более серьезной, поскольку за последние дни появилось много новостей из этого населенного пункта. Так, начнем с того, что российские военные достигли значимых успехов в направлении Купянска и почти добрались до самого города. Это видно из опубликованных карт ISW.

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Западная пресса отмечает, что главная битва за город Купянск может начаться через несколько недель, на что намекает одно официальное заявление украинских властей — начавшаяся эвакуация из населенного пункта. Это принудительная эвакуация всех мирных жителей из Купянска и близких к нему населенных пунктов. Всего в списке более 30 сел и городов.

Теперь, ТГ-канал «Украина.ру» утверждает, что ВСУшники готовятся к финальной битве, а разведка Украины (ГУР МО) минирует государственные здания в самом городе. Также сообщается, что украинская армия начала минировать все подступы к городу, а также мосты, которые будут подорваны в критической ситуации, если ВС РФ подойдут вплотную к городу.

Телеграм канал утверждает, что командующий ВСУ на юге Сырский доложил президенту Украины о том, что Купянск может пасть уже к концу текущего месяца. Официально Сырский заявлял, что ситуация в районе Купянска действительно сложная, а ВС РФ собрали мощную группировку войск в направлении города. Однако он считает (официальное заявление), что украинские военные смогут удержать город, поскольку командование приняло оперативные меры для должной обороны.

Западная пресса же утверждает, что часть войск может прийти на подмогу с Запорожского направления, что серьезно повлияет на ход и так вялого контрнаступления. Оно может остановиться совсем, и перестать приносить хотя бы маленькие успехи. На этом фоне украинские военные могут остановить наступление и начнут разрабатывать новый план.

Телеграм канал утверждает, что элитные войска ССО уже отошли от линии боевого соприкосновения и занимают позиции непосредственно в Купянске, приблизительно за 5 километров от города. Вероятно, там создана мощная линия обороны о которой говорил Сырский.

В то же время СМИ обладают информацией, что глава разведки Украины Буданов планирует нанести новые удары по территории Крыма из Одессы. Так, он на выходных посетит военных в Одесской области и даст им задачу ударить по Крыму дальнобойными ракетами.

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#крым #гур мо #купянск
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