Зеленский добился от Запада новых поставок Patriot спустя месяцы запросов.

Украина просила у Запада предоставить ей дополнительные ПВО Patriot и другие системы ПВО для обороны от российских ракет. После ударов по морской инфраструктуре Одессы Зеленский начал в буквальном смысле давить на Запад с просьбой дать хоть какую то современную систему ПВО, чтобы ту можно было развернуть возле портов Одессы. И, спустя месяцы запросов желание Зеленского исполнено — Германия приняла решение передать дополнительные системы ПВО Patriot.

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Сообщается, что правительство ФРГ уже привезло в Украину два дополнительных комплекса Patriot. Вчера ночью Зеленский сделал заявление, где сказал, что Киев получил "хорошие новости из Германии" и канцлер Германии выполнил договоренности.

В заявлении он отметил, что это решение немецкого правительства "приблизит Украину к созданию полноценного небесного щита".

Напомню, что на сегодня в Украине действуют несколько систем Patriot в Киеве. Первые системы были направлены в Украину от Соединенных Штатов и Германии/Нидерланд в количестве двух штук. Известно, что эти системы используются для обороны неба в Киеве. Зеленский просит дополнительные системы ПВО, чтобы создать "небесный щит" в остальных городах Украины, где как минимум есть стратегическая инфраструктура. Например, в Одессе — порты, куда прибывают судна с неизвестным содержимым.

Первые системы Patriot пришли в Украину еще в мае текущего года. Тогда украинское правительство было оптимистично настроено на то, что Штаты начнут посылать больше систем ПВО с каждым новым пакетом военной помощи. Однако на сегодня Штаты неохотно передают системы ПВО, несмотря на запросы Зеленского.

Зеленский хочет получить десятки систем, чтобы установить их в различных городах. Но, пока что он получил только четыре штуки. Компания, производящая Patriot пообещала, что к 2024 году передаст еще пять штук, но Зеленскому — мало.

Зеленский просит столько систем, чтобы возможно было покрыть ими все города Украины. А это, на минуточку, более 50 штук, если считать только крупные города.