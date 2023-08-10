Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Спустя месяцы запросов у Запада, Украина получит желаемые ПВО Patriot от Германии
Зеленский добился от Запада новых поставок Patriot спустя месяцы запросов.

реклама

Украина просила у Запада предоставить ей дополнительные ПВО Patriot и другие системы ПВО для обороны от российских ракет. После ударов по морской инфраструктуре Одессы Зеленский начал в буквальном смысле давить на Запад с просьбой дать хоть какую то современную систему ПВО, чтобы ту можно было развернуть возле портов Одессы. И, спустя месяцы запросов желание Зеленского исполнено — Германия приняла решение передать дополнительные системы ПВО Patriot.

реклама

Сообщается, что правительство ФРГ уже привезло в Украину два дополнительных комплекса Patriot. Вчера ночью Зеленский сделал заявление, где сказал, что Киев получил "хорошие новости из Германии" и канцлер Германии выполнил договоренности.

В заявлении он отметил, что это решение немецкого правительства "приблизит Украину к созданию полноценного небесного щита".

Напомню, что на сегодня в Украине действуют несколько систем Patriot в Киеве. Первые системы были направлены в Украину от Соединенных Штатов и Германии/Нидерланд в количестве двух штук. Известно, что эти системы используются для обороны неба в Киеве. Зеленский просит дополнительные системы ПВО, чтобы создать "небесный щит" в остальных городах Украины, где как минимум есть стратегическая инфраструктура. Например, в Одессе — порты, куда прибывают судна с неизвестным содержимым.

Первые системы Patriot пришли в Украину еще в мае текущего года. Тогда украинское правительство было оптимистично настроено на то, что Штаты начнут посылать больше систем ПВО с каждым новым пакетом военной помощи. Однако на сегодня Штаты неохотно передают системы ПВО, несмотря на запросы Зеленского.

Зеленский хочет получить десятки систем, чтобы установить их в различных городах. Но, пока что он получил только четыре штуки. Компания, производящая Patriot пообещала, что к 2024 году передаст еще пять штук, но Зеленскому — мало.

Зеленский просит столько систем, чтобы возможно было покрыть ими все города Украины. А это, на минуточку, более 50 штук, если считать только крупные города.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #всу #германия #patriot #контрнаступление всу #пво
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
9
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию — Украина на 45-м месте
30
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
1
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
3
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
4
«Вагнеровец» с позывным Брест получил краповый берет – символ элитных бойцов спецназа РФ и Беларуси
+
На Украине опубликовали фото на 40% опустевшего крупного российского склада бронетехники
1
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
3
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
2
Business Insider: Украина тратит много артиллерийских снарядов и это привело к их дефициту в США
1
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
2
СМИ: ВСУ вынуждены каждые сутки перегонять свои Су-24 на разные аэродромы
+
В западной прессе признали дроны-камикадзе «Ланцет» как одну из главных угроз технике ВСУ
+
Инженерный образец Intel Core i5-14600K уже запустили на плате Z790 с существующим BIOS
1
OnePlus Ace 2 Pro сможет заряжаться от 0 до 100% за 17 минут благодаря 150Вт зарядке
2
Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
+
Смартфоны Galaxy S23 начинают получать One UI 6.0 Beta на основе Android 14
3
Китайские санкции не сработали – местные производители памяти отдали рынок Samsung и SK Hynix
1
Российскому танку Т-72 исполнилось 50 лет – его совершенствование продолжается и в XXI веке
2
Зеленский считает вступление Украины в НАТО выгодным для России
6

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
9
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
15
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
39
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
5
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
6
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
15
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
19
Мирные переговоры в Саудовской Аравии по Украине ни к чему и не привели — американский эксперт
3
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
5

Сейчас обсуждают

ЧВК Вагнер 1
15:10
планы любят тишину . А укрохрюки и щляхоботы могут пока дальше развивать свои фантазии.
«Вагнер» в Беларуси — реальная ситуация и обстановка на данный момент
karbri
15:08
Пульс неприемлемо высокий, особенно для крупного мужчины, ладно бы еще 50 кг девушка была. Времени на подготовку до 17 сентября нет вообще, тут уже надо начинать разгружаться и отдыхать в рамках подго...
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
Eisbrecher
15:07
>>Что значит "так и остаётся", если 580 всегда была быстрее и даже на твоей же картинке 580 стоит выше со значением 110% от 1066? У вас все хорошо? Или вы с телефона смотрите? На картинке изображено ...
В Китае продают Radeon RX 580 с 16 Гб памяти – видеокарта оказалась медленнее GeForce GTX 1060@6 Гб
Олег Котков
15:07
Скоро дойдёт до того, что, оказывается, трусы одетые на мне так же не являются моими персональными...
Электронная почта не считается персональными данными - решение Верховного суда РФ
Sash33
15:06
@"Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере" (стоимость 53к) Не обессудь, ман, по-моему ты болен, .
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
Serezhka
15:04
Объясните кто-нибудь этому идиоту.
S3 Savage3D, или пополнение из 12 видеокарт в мою коллекцию
Анатолий Павлюшин
15:03
Рост какой?
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
MrPegge
15:00
12 ракет в пакете - это 6шт Су24?
Балицкий: ПВО сбивает почти все ракеты HIMARS в Запорожской области
Serezhka
15:00
В год выхода S3 Savage 3D я был нищим студентом, у моего друга была 3DFx VooDoo первая, именно у него я увидел что такое ускоритель 3Д и как преображаются игры с ним, естественно я очень захотел себе ...
S3 Savage3D, или пополнение из 12 видеокарт в мою коллекцию
Einthel
14:59
Цены в днс на 10.08.2023: MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 - 15700 MSI PRO B650M-A WIFI - 17200 Kingston FURY Renegade RGB [KF436C16RB1AK2/32] - 10500 ща бы в регарде переплачивать по 2-5к
Мощный Ryzen 5 7600X или проверенный Core i5-12600KF — на чем выгоднее собрать игровой ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем