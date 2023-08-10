Министерство обороны Украины объясняет, почему контрнаступление идет медленно.

Министерство обороны Украины объяснило, почему контрнаступление идет медленно, совсем не видно успехов и почему Запад не должен беспокоиться. Всему виной — новая тактика, которая предполагает "истощение" потенциала ВС РФ. МО Украины утверждает, что ВСУ пытались ослабить армию России в последние недели, чтобы после начать наступление с "результатами".

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские военные пытаются активно атаковать на Купянском и других южных/восточных направлениях, но поскольку украинская армия поменяла тактику и перешла в более пассивное наступление (что предполагает медленное продвижение), ей удается удерживать занятые позиции. По словам Маляр это помогло удержать занятые ранее позиции на востоке и юге, но также это снова замедлило и без того вялое контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении.

Маляр отметила, что российские военные усилили обстрел занятых позиций ВСУ с помощью артиллерии, что предполагает подготовку к масштабному наступлению по нескольким направлениям. Западная пресса утверждает, что пока ВСУшники пытаются атаковать в районе Запорожья и продвигаются медленно, российские войска могут внезапно ударить по Харьковской области и взять под контроль Купянск. Это приведет к тому, что украинскому командованию придется перекинуть войска для обороны с Запорожского направления и остановить наступление, либо продолжать наступление и повышать риски потерпеть поражение в районе Купянска.

Лиман, Купянск, Авдеевка, Марьинка — основные направления, где российские военные постоянно атакуют, заявила Маляр, используя среди прочего и авиацию с артиллерией. Она также отметила, что людям необходимо терпение, поскольку показать видимые результаты за несколько недель в конфликте с серьезной армией — невозможно.

Маляр заявила, что украинская армия все эти недели "медленного наступления" пыталась "истощить" российскую армию, подготавливаясь к рывку на слабое место в обороне после этого. Чиновница считает, что вялое наступление — это нормальное дело, а Запад просто изначально ожидал слишком много от этой операции без превосходства в воздухе.