Вместо новых танков - ремонтировать подбитые.

Западные аналитики подсчитали, что около трети танков от Запада в Украине были повреждены на линии боевого соприкосновения. На Западе заявляют, что на некоторых направлениях потери в техники исчисляются десятками за один бой.

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Frankfurter Rundschau пишет, что из-за существенных потерь, странам "партнерам" Украины приходится открывать центры по ремонту военной техники в Европе и принимать поврежденные танки для их ремонта и передачи ВСУ, чтобы те продолжали свое контрнаступление на Запорожском направлении. Соединенные Штаты на этом фоне предпочитают именно ремонтировать подбитую технику и возвращать на линию соприкосновения, а не передавать новую технику, поскольку так выходит дешевле.

Издание отметило, что Украина теряет большое количество танков в ходе наступления из-за линии обороны ВС РФ и минных полей. Так, на одном направлении ВСУ потеряли за пару дней около 25 единиц техники. Для того чтобы восстановить всю подбитую технику, Запад планирует открыть много ремонтных баз по всей Европе, особенно в Польше, чтобы поближе к границе с Украиной.

Например, немецкий оружейный концерн Rheinmetall собирается осуществлять ремонт танков "Леопард" и другой техники прямо в Украине. Некоторые аналитики считают, что такой центр поможет украинским военным продолжать наступление и в конце концов добиться успехов, поскольку получится быстро возвращать всю подбитую технику на линию боевого соприкосновения и не дожидаться новых поставок. Однако министр обороны ФРГ опасается, что в итоге по этому центру ударят российские военные ракетой и деньги просто потратятся в пустую. Из-за риска подрыва такого центра, ФРГ не спешат с открытием здания.

Западные эксперты считают, что "партнеры" Украины смогут вернуть на линию боевого соприкосновения большую часть поврежденных танков. Запад утверждает, что на данный момент невозможно починить только три немецких "Леопарда", а остальная техника вполне ремонтопригодна и ее ремонт начнется в ближайшем будущем, чтобы как можно скорее вернуть технику в строй.