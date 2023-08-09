НАТО тратят на учебу месяцы, а ВСУ — недели.

Контрнаступление Украины оказалось менее эффективным, чем ожидалось на Западе по созданному заранее плану. Теперь, в Штатах получают "отрезвляющие" новости об украинском наступлении и ищут причину, поскольку ну не может же быть такого, чтобы наступление, которое по плану должно было быть успешным, так просто провалилось.

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И в США нашли новую причину медленного наступления - украинцы слишком мало обучаются, тогда как НАТОвские военные тратят на эти тренировки месяцы и годы. Украинцам же дают на освоение той же информации несколько недель и сразу отправляют на линию боевого соприкосновения во главе наступления, ибо ротацию никто не отменял, ветераны хотят отдыхать, да и потери восполнять необходимо.

Так, украинские военные осваивают управление бронемашиной Bradley пару недель, тогда как американские военные не садятся за руль, пока не проведут на тренировках хотя бы несколько месяцев. Разумеется, при такой тренировке эффективность ВСУ будет заметно хуже, чем ожидают в США, ибо НАТОвские солдаты тратят значительно больше времени на оттачивание навыков в комфортных для себя условиях. ВСУшников же быстро обучают и сразу кидают в бой, который очень сложен для Украины, поскольку у России имеется преимущество. А там к недостаточному обучению подключается еще и паника и говорить о высокой эффективности не приходится.

На Западе и в Украине думают, что наступление идет медленно из-за малого количества оборудования. Типа недостаточно машин для разминирования, или танков просто мало. Вот "Абрамсы" будут и наступление пойдет как по маслу. Однако западные издания с таким мнением не согласны. Тут много факторов, от обучения военных до плохого командования, которое пускает в бой солдат без поддержки артиллерии и авиации на минные поля.

Журналист CNN сообщил, что украинские военные просто не обладают умением правильно и эффективно управлять западной бронетехникой, поэтому ее эффективность заметно снижена, а пробить линию обороны с такими навыками будет невозможно.

Журналист отметил, что украинцам поставляли высокотехнологичные танки "Леопард" и бронемашины Bradley, но ВСУшникам давали пару недель на освоение техники. И на сегодня стало видно, что сделать обученную армию всем тактикам и управлению хорошей техникой за несколько недель невозможно. Штаты же на это потратили годы, значит и остальным понадобится столько же времени.

Попытка сделать из ВСУ профессиональную армию уровня НАТО провалилась, что ставит на обсуждение "что делать с контрнаступлением". К слову, Штаты уже все больше склоняются к варианту с мирными переговорами.

Вместо того чтобы наносить удары используя сложные западные маневры, украинцы пытаются "истощить" российскую армию используя западную артиллерию без должного обучения, что снижает эффективность использования переданных снарядов, коих и так в Украине и США дефицит. Многие солдаты из ВСУ получили слишком мало тренировок, чтобы вести бои на нормальном уровне. Они никогда не держали в руках оружие, а спустя неделю должны возглавить наступление на линию обороны более мощной армии.

Издание CNN считает, что такими темпами Украина не сможет показать успехи.