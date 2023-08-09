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Республиканцы и рядовые американцы выступили против военных поставок Украине
Тем самым республиканцы показывают популярную точку зрения американцев.

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В Соединенных Штатах за год значительно изменилось мнение об Украине. Многие чиновники уже перестали верить в то, что украинское контрнаступление принесет успехи. Многие республиканцы говорят о том, что военные поставки Украине не приносят результатов и это только растрата денежных средств, что отражает мнение большинства американцев, которые пойдут на выборы президента в 2024 году в Штатах. Так, республиканцы снова выступили против военной поддержки Украины. И, если кандидат от Республиканской партии победит на выборах в следующем году, то начнется процесс отмены военных поставок. Хотя, отменить их могут и демократы ради победы на выборах и переизбрания Байдена на второй срок.

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Собственно, начнем с поддержки партий и мнения населения. Так, недавний опрос CNN показал, что 51% граждан Соединенных Штатов, которые пойдут на выборы в 2024 году выступают за то, что пора отменять военные поставки, поскольку Штаты предоставили Украине достаточно помощи, чтобы та могла вести военные действия сама. Дальше, как говорится — всё самостоятельно. Не можешь? Проблемы твои.

При этом 45% граждан отметили, что военная помощь Украине должна продолжаться до последнего, пока Украина не придет к миру, который желает Зеленский с получением территорий 1991 года.

Очевидно, что первая точка зрения популярнее, хоть и на несколько процентов. Однако эти несколько процентов решают на выборах, кто же станет новым лидером страны на несколько лет вперед. И, демократы со своей точкой зрения несколько проигрывают, хотя в последнее время они смогли набрать рейтинг среди народа.

Более внимательное изучение данных показывает, что поддержка помощи Украине существенно сократилась. Так, поддерживают военную помощь Зеленскому 62% демократов, 44% независимых кандидатов и всего 28% республиканцев.

Если посмотреть на проценты поддержки военной помощи среди идеологий, то в большинстве своем за нее активно выступают либералы со своими 69%. Умеренные — это 44%, а консерваторы заняли самую последнюю позицию с поддержкой в размере 31%.

Так, в большинстве своем военную помощь поддерживают люди за 65 лет и старше (58%). Западное издание Brookings считает, что это связано с опытом старших во время холодной войны. А вот американцы моложе 65 лет отказываются от военной поддержки в сторону развития своего государства. Так, только 39% голосующих в возрасте от 50 до 64 лет поддерживают увеличение помощи. В возрасте от 35 до 49 лет цифра еще меньше - 37%. Самые молодые - 35 и менее лет поддерживают на 46%, однако это далеко не большинство. Кстати, люди с высшим образованием чаще выступают за военную помощь, чем без.

Другой надежный опрос от Pew Research Center показывает, что республиканцы резко стали негативно относится к идее поддерживать Украину дальше. Так, весной 2022 года, когда конфликт только начался 34% республиканцев считали, что США недостаточно помогают Украине, и только 17% выступали против помощи. На сегодня доля республиканцев, которые выступают за помощь Зеленскому значительно сократилась, почти дошла до нуля — всего-навсего 14%. Тем временем те, кто негативно относятся к военным поставкам - 44%, и число продолжает расти с каждым днем медленного контрнаступления.

Республиканская партия, 100%, откажется от нынешнего уровня военной помощи Украине. Она либо понизит помощь, либо вовсе отменит сфокусировавшись на мирных переговорах и развитии своего государства, которое находится в плохом положении из-за долгов и потолка государственного долга.

Эти данные свидетельствуют о том, что демократам будет сложно отстоять свою точку зрения за продолжение военных поставок Украине.

Напомню, что весной текущего года Байден еле-еле достиг соглашения со спикером палаты представителей Кевином Маккарти о потолке государственного долга. Это была долгая дискуссия, которая создавала риски для Штатов ощутить на себе действие дефолта (хотя сейчас экономика у Штатов сильно страдает из-за долгов и уровень кредитного доверия к США был недавно понижен). Так, соглашение получилось достигнуть, но остался важный вопрос — откуда брать деньги на финансирование военных поставок Зеленскому. Байден предложил обеспечить поставки за счет дополнительных ассигнований сверх пределов расходов на оборону, установленных в соглашении о потолке долга. Однако Маккарти сразу отклонил это предложение, заявив, что если и помогать Украине, то только через регулярный процесс ассигнований.

Так, когда дело доходит до обсуждения военной помощи Украине, то по опросу CNN многие выступают против нее. 7 из 10 рядовых республиканцев выступят против поставок. При этом они не против увеличить расходы на оборону своей страны.

Так, Маккарти даже не может поменять свое решение на другое, поскольку если оно не совпадет с мнением большинства республиканцев — он лишится своего поста спикера. Это мешает и Байдену увеличивать военные поставки Украине, хотя он того желает.

Вероятнее всего, если республиканцы придут к власти в США, то военные поставки отменят, или сильно ограничат. Демократы же попробуют сохранить текущее финансирование, или даже увеличить его, несмотря на слабую поддержку такой идеи у народа.

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#украина #сша #байден #военные поставки #республиканцы #демократы #американцы
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