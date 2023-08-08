И теперь ВСУ используют старую, свою тактику.

Недавно стало известно, что обученные на Западе бойцы ВСУ потерпели поражение используя НАТОвскую тактику в ходе "второго этапа" наступления, поскольку у Украины нет воздушного превосходства и других факторов, которыми обычно обладает НАТО на поле боя, поэтому ВСУ пересмотрят тактику и вернутся к той, что использовалась изначально. На этом фоне Украина кинула в бой стратегические резервы и назвала всё это действие "третьим этапом" наступления.

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На самом деле считается, что НАТОвскую тактику украинские военные начали использовать еще с первого этапа наступления, который в отличие от второго продлился два месяца вместо двух недель. Однако оно тоже не принесло успехов. Американская бронетехника и бронетранспортеры не спасли ВСУ от больших потерь в начале июня, поскольку бойцы удивились "линии Суровикина" и минным полям. Издание NYT считает, что тактика оказалась не такой успешной, как ожидалось.

Официально подтверждено западными изданиями, что украинская армия вернулась к тактике, которую знает лучше всего, вместо того, чтобы экспериментировать в ходе наступления и подбирать ключик к обороне ВС РФ.

Собственно основная причина из-за которой украинская армия провалилась наступая используя тактику и средства НАТО — отсутствие воздушного превосходства и поддержки с воздуха. В НАТО при наступлении такой "дебафф" никогда бы не допустили, поэтому их тактика у них работает. А вот у ВСУ в ходе контрнаступления таких возможностей нет, поэтому тактика малоэффективна и приносит лишь потери, которых быть не должно без видимых результатов.

Для того чтобы западная тактика работала эффективно, все войска должны работать синхронно и слаженно — ВСУ, ВМС, ВВС и другие, отметил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Издание WSJ отметило, что Украина получила кучу западной техники на десятки миллиардов долларов, но там не было авиации и истребителей F-16, которую просил Зеленский весь прошлый год и так и не дождался до начала наступления летом текущего года. Пока у Украины нет превосходства в воздухе, или хотя бы ПВО для противодействия российской авиации, то будут гибнуть тысячи, отметил Зеленский в своем заявлении WSJ.

Де Бреттон-Гордон отметил, что пока украинская армия не имеет в наличии нормальной авиации, то она ведет бои с одной рукой вместо двух и теряет бойцов в несколько раз больше, чем могло бы быть при правильной подготовке. Воздушные бои — одни из самых важных для достижения успехов.

Аналитики напомнили, что военные НАТО участвовали только в тех боях, где им удавалось получить контроль над небом. А украинцы в свою очередь проводят масштабную операцию — контрнаступление, без превосходства в воздухе, солдатах и техники против более сильной армии. Успехи, да еще и быстрые в таком случае — чудо.

Плюс ко всему солдаты НАТО никогда не участвовали в битвах против серьезного противника. Зачастую это были повстанцы в Афганистане, Сирии, Ираке которых бомбили из авиации, а солдаты выполняли зачистку оставшихся в живых солдат противника. Ну а с таким превосходством не выиграть и понести крупные потери было бы стыдно. Тогда о "мощи" НАТО говорить бы не приходилось. На данный момент альянс не сталкивался с поистине опасным противником. Хотя, опасность для альянса есть — Китай, но это совершенно другая история, которая пугает чиновников из США, ибо таких войн не было с 1945 года.

К тому же западные аналитики отметили, что украинские военные проходят обучение быстро. За несколько недель перенять и обучиться правильной тактике, которую учат военные США годами — невозможно. А перестроиться тем, кто всю жизнь вел бои по старой тактике еще тяжелее. Да и новобранцам получить оружие в руки впервые в жизни и начинать сразу же с самых тяжелых знаний тоже не очень то и легко. А приходится, ибо украинское командование не может дать больше времени, поскольку ротация необходима здесь и сейчас, восполнять потери нужно хотя бы теми, кто умеет хотя бы что-то.

Запад считал, что за несколько недель украинские военные превратятся в американских военных. Смогут также хорошо проводить наступление используя тактику "синхронных боев" и все это при отсутствии превосходства против превосходящую по силам армию России. Предположение оказалось неверным, поскольку украинские военные, даже обученные на Западе не могут пробить оборону российских военных на Запорожском направлении.

Неудивительно, что украинцы приняли решение снова атаковать по своей тактике, поскольку для того, чтобы западная тактика начала работать эффективно и правильно ВСУ придется проделать такую работу, которая только во сне и играх возможна. Ну, или получить авиацию и добиться контроля над небом — тогда, да, вопрос будет рассматриваться совершенно иначе.

Один из западных аналитиков отметил, что когда человеку трудно — то, он предпочитает вернуться к тому, что дается легко и ему комфортно находится в таком положении. Когда выбора нет, а силы на нуле — придется выбирать из того, что дается легче и передохнуть.

Плюс ко всему тактика НАТО не менялась с момента прошлых войн. А старая тактика никогда не может быть эффективной в новых условиях, ибо люди адаптируются ко всему старому и могут этому противостоять. Как например российские военные научились сбивать высокоэффективные быстрые дальнобойные ракеты Storm Shadow.