Ультиматум он такой, пугающий.

Главный путчист на стадионе и население, поддерживающее путч и сотрудничество с РФ (видно флаги РФ).

Вооруженные силы Нигера направились в столицу страны Ниамей для защиты государства в случае военного вторжения со стороны Запада, ECOWAS. Об этом сообщил некий военный источник CNN в Нигере спустя несколько часов, как только ультиматум ECOWAS подошел к концу и Запад получил право вторгнуться в страну за игнорирование поставленных требований.

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Напомню, что до 6 августа путчисты должны были отдать власть прозападному политику Базуму, которого свергли, однако они отказались выполнять требования и готовы отбиваться в случае военного вторжения. Мирное решение проблемы пока что невозможно, но сенат Нигерии настаивает на нём. США ситуацию не комментировали, как и Европа. Возможно, они ждут решения "африканских друзей".

Так, сообщается, что конвой приблизительно из 40 пикапов прибыл в ночь на воскресенье. Там находились войска регулярной армии из других частей страны. Цель прибытия - подготовиться к военному вторжению и успокоить общественность исключив гражданскую войну.

Ну а что касаемо ультиматума, то срок выполнения требований подошел к концу без каких-либо изменений в стране. Путчисты отказались менять власть, а Базум все также задержан в своей резиденции бойцами президентской гвардии. Точное местонахождение прошлого лидера неизвестно. На данный момент властью в Нигере обладает Национальный совет по защите родины (официальное название путчистов). Путчисты в воскресенье уже приняли решение закрыть воздушное пространство и заявили, что будут уничтожать все воздушные цели в небе Нигера.

Что будет дальше - непонятно, однако лидеры ECOWAS планируют найти мирное решение проблемы. Правда, в крайней мере, они будут вынуждены начать военное вторжение. Некоторые из участников ECOWAS подошли к границам Нигера с войсками, а другие соседи говорят, что военный конфликт в регионе приведет к серьезной нестабильности и проблемам.

ECOWAS планирует обсудить ситуацию в Нигере в четверг. Там могут решить, что делать дальше. Но, пока массовая эвакуация американских граждан не идет - переживать, вероятно, не о чем, ибо Америка всегда спасает своих жителей из опасных регионов перед военными действиями. Маловероятно, что ECOWAS начнет войну без решения от США.

Важно отметить, что мирные жители Нигера таким событием несколько удивлены и начали раскупать продукты в магазинах. В целом, это стандартная паника жителей перед войной. Такое наблюдается везде, когда есть вероятность войны или любой другой критической ситуации без возможности пополнять ресурсы долго время.

Отмечу, что многие жители хотят бежать из страны. Автобусные маршруты все забронированы. Цены продолжают расти, а зарплаты жителей - как неудивительно падают. Многие переживают, что страна впадет в кризис, которого ранее не видела (военный переворот это одно, а полномасштабная война в регионе - другое).

Люди, поддерживающие путчистов собрались на стадионе в количестве 30 тысяч человек и выступили за решение путчистов отбиваться от Запада. Были замечены флаги РФ. Вот такое заявление сделал один из жителей CNN: "Хватит, мы много пострадали при этом режиме, который отдал все Франции, мы не боимся ни ECOWAS, ни кого-либо еще"

Тем временем американские военные готовы приютить мирных жителей на своей базе и находятся в полной боевой готовности. Французская и итальянская армия соответственно тоже. К конфликту может присоединиться ЧВК "Вагнер", сообщает CNN. Тогда война будет вдвойне серьезнее.

Вооруженные силы Нигера направились в столицу страны Ниамей для защиты государства в случае военного вторжения со стороны Запада, ECOWAS. Об этом сообщил некий военный источник CNN в Нигере спустя несколько часов, как только ультиматум ECOWAS подошел к концу и Запад получил право вторгнуться в страну за игнорирование поставленных требований.

Напомню, что до 6 августа путчисты должны были отдать власть прозападному политику Базуму, которого свергли, однако они отказались выполнять требования и готовы отбиваться в случае военного вторжения. Мирное решение проблемы пока что невозможно, но сенат Нигерии настаивает на нём. США ситуацию не комментировали, как и Европа. Возможно, они ждут решения "африканских друзей".

Так, сообщается, что конвой приблизительно из 40 пикапов прибыл в ночь на воскресенье. Там находились войска регулярной армии из других частей страны. Цель прибытия — подготовиться к военному вторжению и успокоить общественность исключив гражданскую войну.

Ну а что касаемо ультиматума, то срок выполнения требований подошел к концу без каких-либо изменений в стране. Путчисты отказались менять власть, а Базум все также задержан в своей резиденции бойцами президентской гвардии. Точное местонахождение прошлого лидера неизвестно. На данный момент властью в Нигере обладает Национальный совет по защите родины (официальное название путчистов). Путчисты в воскресенье уже приняли решение закрыть воздушное пространство и заявили, что будут уничтожать все воздушные цели в небе Нигера.

Что будет дальше — непонятно, однако лидеры ECOWAS планируют найти мирное решение проблемы. Правда, в крайней мере, они будут вынуждены начать военное вторжение. Некоторые из участников ECOWAS подошли к границам Нигера с войсками, а другие соседи говорят, что военный конфликт в регионе приведет к серьезной нестабильности и проблемам.

ECOWAS планирует обсудить ситуацию в Нигере в четверг. Там могут решить, что делать дальше. Но, пока массовая эвакуация американских граждан не идет — переживать, вероятно, не о чем, ибо Америка всегда спасает своих жителей из опасных регионов перед военными действиями. Маловероятно, что ECOWAS начнет войну без решения от США.

Важно отметить, что мирные жители Нигера таким событием несколько удивлены и начали раскупать продукты в магазинах. В целом, это стандартная паника жителей перед войной. Такое наблюдается везде, когда есть вероятность войны или любой другой критической ситуации без возможности пополнять ресурсы долгое время.

Отмечу, что многие жители хотят бежать из страны. Автобусные маршруты все забронированы. Цены продолжают расти, а зарплаты жителей — как неудивительно падают. Многие переживают, что страна впадет в кризис, которого ранее не видела (военный переворот это одно, а полномасштабная война в регионе — другое).

Люди, поддерживающие путчистов собрались на стадионе в количестве 30 тысяч человек и выступили за решение путчистов отбиваться от Запада. Были замечены флаги РФ. Вот такое заявление сделал один из жителей изданию CNN: "Хватит, мы много пострадали при этом режиме, который отдал все Франции, мы не боимся ни ECOWAS, ни кого-либо еще"

Тем временем американские военные готовы приютить мирных жителей на своей базе и находятся в полной боевой готовности. Французская и итальянская армии соответственно тоже. К конфликту может присоединиться ЧВК "Вагнер", сообщает CNN. Тогда война будет вдвойне серьезнее.