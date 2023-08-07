Мирные жители показывают, что хотят быть с Россией, а не Францией.

Вчера, 6 августа подошел к концу ультиматум, установленный западноафриканским региональным блоком ECOWAS. Запад хотел вернуть к власти президента Базума, который придерживается прозападной политики и поддерживает хорошие отношения с Францией. Однако путчисты отказались выполнять требования мирным путем и готовы встречать военных с "распростертыми объятиями" в буквальном смысле. Они уже закрыли воздушное пространство и будут уничтожать любую воздушную цель, которая следует в Нигер. Короче, путчисты готовы к вторжению и будут отбиваться любой ценой, поскольку сдавшись, власть вернется Базуму.

реклама

На этом фоне мирные граждане выходят на улицу. Ночью сторонники путчистов в количестве 30 тысяч человек вышли на стадион в Ниамее, столице Нигера выступив против военного вторжения Запада, французского влияния на страну и за сотрудничество с РФ. У людей вновь увидели российские флаги.

Делегация членов ныне правящего Национального совета по охране Отечества (CNSP) прибыла на стадион под приветствия людей на стадионе. Многие держали в руках российских флаг и портреты лидеров партии путчистов.

Журналисты в Нигере увидели, что стадион Сейни Кунче (человек, который совершил первый военный переворот в 1974 году, символично) был почти полон, а атмосфера на нем была на удивление праздничная. Люди были рады, что путчисты удерживают власть и отказываются от сотрудничества с Западом, следуя "правильной политике".

Генерал Мохамед Тумба, один из лидеров путчистов отметил, что они знают о том, кто "прятался в тени" и "замышлял подрывную деятельность" против Нигера.

На данный момент Запад не собирается вторгаться в Нигер. Похоже, что дело постепенно отходит от насильственного метода решения проблемы и переходит в сферу мирных переговоров. По крайней мере с таким требованием выступил сенат Нигерии, страны, которая руководит ECOWAS. Президент Нигерии просил сенат разрешить военное вторжение, но получил отказ и просьбу решить всё мирным путем не прибегая к насилию, поскольку вторжение имеет последствия для всего региона и соседей Нигера. Да и Западу придется решать много проблем.

Однако согласно заявлению путчистов, то западноафриканский региональный блок уже готов к военному вторжению и завершил подготовку, армия приведена в полную боевую готовность. По крайней мере два члена блока приблизились к границе с Нигером, а ОАЭ перебрасывает войска в соседний Чад. Путчисты все еще отказываются вернуть власть Базуму, прозападному политику, который был избран демократическим путем в 2021 году.