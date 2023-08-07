Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
30 тысяч граждан Нигера вышли на улицы выступив против военного вторжения ECOWAS
Мирные жители показывают, что хотят быть с Россией, а не Францией.

реклама

Вчера, 6 августа подошел к концу ультиматум, установленный западноафриканским региональным блоком ECOWAS. Запад хотел вернуть к власти президента Базума, который придерживается прозападной политики и поддерживает хорошие отношения с Францией. Однако путчисты отказались выполнять требования мирным путем и готовы встречать военных с "распростертыми объятиями" в буквальном смысле. Они уже закрыли воздушное пространство и будут уничтожать любую воздушную цель, которая следует в Нигер. Короче, путчисты готовы к вторжению и будут отбиваться любой ценой, поскольку сдавшись, власть вернется Базуму.

реклама

На этом фоне мирные граждане выходят на улицу. Ночью сторонники путчистов в количестве 30 тысяч человек вышли на стадион в Ниамее, столице Нигера выступив против военного вторжения Запада, французского влияния на страну и за сотрудничество с РФ. У людей вновь увидели российские флаги.

Делегация членов ныне правящего Национального совета по охране Отечества (CNSP) прибыла на стадион под приветствия людей на стадионе. Многие держали в руках российских флаг и портреты лидеров партии путчистов.

Журналисты в Нигере увидели, что стадион Сейни Кунче (человек, который совершил первый военный переворот в 1974 году, символично) был почти полон, а атмосфера на нем была на удивление праздничная. Люди были рады, что путчисты удерживают власть и отказываются от сотрудничества с Западом, следуя "правильной политике".

Генерал Мохамед Тумба, один из лидеров путчистов отметил, что они знают о том, кто "прятался в тени" и "замышлял подрывную деятельность" против Нигера.

На данный момент Запад не собирается вторгаться в Нигер. Похоже, что дело постепенно отходит от насильственного метода решения проблемы и переходит в сферу мирных переговоров. По крайней мере с таким требованием выступил сенат Нигерии, страны, которая руководит ECOWAS. Президент Нигерии просил сенат разрешить военное вторжение, но получил отказ и просьбу решить всё мирным путем не прибегая к насилию, поскольку вторжение имеет последствия для всего региона и соседей Нигера. Да и Западу придется решать много проблем.

Однако согласно заявлению путчистов, то западноафриканский региональный блок уже готов к военному вторжению и завершил подготовку, армия приведена в полную боевую готовность. По крайней мере два члена блока приблизились к границе с Нигером, а ОАЭ перебрасывает войска в соседний Чад. Путчисты все еще отказываются вернуть власть Базуму, прозападному политику, который был избран демократическим путем в 2021 году.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#запад #нигер #ecowas
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

США встревожены: Военный переворот в Нигере угрожает империализму в Западной Африке
Сенат Нигерии отверг прошение президента разрешить военное вторжение в Нигер
Новая причина медленного наступления ВСУ — отсутствие роботов-сапёров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Коваленко: повреждения российских кораблей 4 августа влияет не только на ситуацию в Черном море
33
13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС были подняты в воздух 5-6 августа
4
The Times: Великобритания непублично передала Украине высокоточные ракеты AIM-132 ASRAAM
5
Солнечные панели для спутников с увеличенным сроком службы в космосе созданы в Австралии
+
Солнечная буря впервые обрушилась на Землю, Луну и Марс одновременно
1
ВСУ используют самоходную гаубицу AS-90 — одно из самых мощных орудий в текущем военном конфликте
9
В пресс-службе группы Вагнера опровергли слухи переброски музыкантов в Нигер на борту Ил-76
2
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
5
Американский эсминец-невидимку Zumwalt вооружат гиперзвуковыми ракетами
11
МИД Украины после четвёртого за неделю ракетного обстрела страны попросил запад передать F-16
+
Афганским футболисткам удалось спастись от талибов благодаря WhatsApp
3
На Украине модернизировали советские самолеты для использования Storm Shadow
2
Бойцы батальона Восток отмечают, что у ВСУ не осталось советских артиллерийских боеприпасов
+
«Вагнеровцы» показали золотоносную шахту в Буркина-Фасо – видео добычи золотой руды
+
В МИД Венгрии заявили, что страна не может обойтись без российского газа
3
Истребитель Су-30 подняли после обнаружения БПЛА Reaper ВВС США над Черным морем
+
The Times: Зимой прошлого года Киев был на грани эвакуации, но один воздушный бой всё решил
6
Associated Press: ЧВК «Вагнер» уже в Нигере – страна готовится к военной интервенции из Франции
1
В Польше сообщают о попытке ЧВК «Вагнер» проникнуть на территорию страны
2
Financial Times: Украинский удар по Новороссийску вызовет недовольство США
+

Популярные статьи

Первый и единственный: Су-47 "Беркут" - самый концептуальный российский истребитель
10
Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
12
Россия применяет новое поколение РСЗО в спецоперации – что представляет собой "Торнадо-С"
9
"Будущее, которого не было" - ВВС США показали все варианты супербомбардировщика B-70 Valkyrie ч.2
4
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
53
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
214
Актеры в Голливуде не зря боялись искусственного интеллекта
8
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
137
ТОП-7 причин покупать видеокарты NVIDIA в 2023 году
118
Самая горячая антикризисная игровая сборка ПК за 60 000р – что купить, когда за 1 доллар просят 96р
6

Сейчас обсуждают

fynjy_2005
17:29
Почитай тему, там у всех ноутбучниках были траблы, Хуанг уверял я блоко, что у них траблов не будет. Это был пиз..ш
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Serezhka
17:29
Придёт время и я сменю свою видеокарту на следующее поколение, а ты так и останешься сидеть на тыкве, зато с 20Гб.
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
OgoGoLog
17:28
Вот тут я не знаю. Пригожин рядом с Гиркиным сидеть должен,а не по выставкам в Питере чилить.
В Киеве опять выступили против переговоров и за продолжение конфликта
Serezhka
17:28
Конечно, ведь последние процессоры от АМД с 3D-кешем не горят.
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
fynjy_2005
17:28
4090 да
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
alexicon
17:27
Эти мейл-рушные гуси просят телефон.
Mail.ru запустил новый домен для почтовых ящиков xmail.ru
fynjy_2005
17:27
Даже не за минусил. Хотя где в статье бомбление я так и не понял. За последние 8 лет я сидел больше на Nvidia, чем на АМД. С 2020 года сидел чуть больше на АМД. Проблем не видел и не вижу. при исполь...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
OgoGoLog
17:27
Как бы отпустили. Первая чеченская началась из-за "усиления влияния" Ичкерии на соседний Дагестан + в самой Чечне не все определились хотят ли они в независимость. У них как бы гражданская началась из...
В Киеве опять выступили против переговоров и за продолжение конфликта
Serezhka
17:26
Ты сначала глянь мою единственную статью на этом сайте, а потом иди своему парню отсасывать.
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
ЧВК Рёдан
17:26
Конечно, ведь у этих стран не было никаких внутренних кризисов, предпосылок к развалу, всё шло идеально, и вот вмешался клятый Запад, и рухнули они как карточный домик)
В Киеве опять выступили против переговоров и за продолжение конфликта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем