Поэтому ВСУ либо добьются успеха, либо будет провал.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в беседе с телеканалом NBC News отметил, что Украина может лишиться всех военных поставок, если не будет слушать Запад и в итоге провалит свое контрнаступление. Для того чтобы сохранить поставки в прежнем виде, ВСУ необходимо добиться значимых успехов. Это означает, что как минимум пробить линию обороны в районе Запорожья и дойти до Токмака до похолодания.

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Почему Штаты вдруг отменят помощь? Потому что они задумаются над тем, а сможет ли украинская армия когда-нибудь показать успех, если даже с западной техникой этого не происходит. В этом случае Штаты подумают, что без помощи ситуация будет ровно аналогичной и тратить деньги на это занятие бессмысленно, отметил бывший дипломат.

Поэтому Тейлор сказал, что Киеву придется добиться успехов прежде чем делать громкие заявления о контрнаступлении. Если наступление прекратить тогда, когда не удалось добиться поставленных целей — то, это повлечет за собой определенную негативную реакцию Штатов. Менять этапы же - видимо, можно, ибо на Западе уже объявили о "третьем этапе" наступления после второго, который продлился не больше недели. Странное изменение, которое тяжело объяснить, но как есть.

Недавно CNBC написало, что Зеленский чуть не довёл Запад до гнева и не отменил поставки перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Если говорить проще, то постоянное требование дополнительного вооружения, а еще приглашение в НАТО и ЕС после отказа — раздражает Штаты. Штаты и так видят, какие суммы уходят на военную помощь и из-за этого им необходимо показывать результат населению и чиновникам. А если результатов мало, то население недовольно и передать дополнительное вооружение сложнее. А когда давление исходит и от населения США, и от Украины, которая постоянно просит вооружение — то, раздражение имеет место.

Отмечу, что многие западные издания пишут о том, что украинская армия движется слишком медленно в ходе наступления и это плохо — нужно двигаться быстрее, ибо время играет не на стороне ВСУ. Но, западные издания считают, что украинская армия может достичь успехов, если пойдет в наступление с правильной тактикой и продолжит давить на Запорожском направлении.