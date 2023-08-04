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Саудовская Аравия готова стать гарантом безопасности для Украины
А что будет гарантировать Аравия?

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В Саудовской Аравии собираются собраться различные страны на обсуждение "формулы мира", предложенной президентом Украины Зеленским. Встреча состоится уже сегодня вечером. На этом фоне Politico узнало, что Саудовская Аравия готова стать гарантом безопасности Украине и подписать соответствующий документ. Решение по "Гарантиям безопасности" Аравия примет непосредственно на встрече с Зеленским. Похоже, если решение будет положительным, то Аравия там же и сделает предложение.

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Отмечу, что Аравия также собирается рассказать о результатах встречи России. Приглашать же на обсуждение "формулы мира" Россию не собираются, поскольку Зеленский к этому не готов. Штаты не против такой идеи, но нужно согласие украинского президента, отметил Джон Кирби. Уже когда он будет готов, можно будет проводить настоящие мирные переговоры и ожидать заметных результатов в вопросе мира в Украине.

Считается, что на эту встречу может приехать и Китай. Большинство участников выступают за то, чтобы Пекин участвовал в переговорах. Но, если Китай и приедет, то, скорее всего, представлять страну будет Ли Хуэй, или же спецпредставитель республики по Украине.

Сама встреча не должна принести значимых результатов и важных решений. Джон Кирби считает, что переговоры без Российской Федерации по вопросам, связанным с ней же, не могут принести нормальных видимых результатов. Однако на этой встрече страны будут решать, каким образом можно защитить "украинские границы" по "формуле мира" от Зеленского.

Сама встреча начнется уже сегодня вечером, а ее результаты станут известны в ближайшие дни. Думаю, на выходных чиновники уже все расскажут, что нам будет интересно и действительно важно. Отмечу, что на эту встречу приедут представители более 30 стран, включая такую экзотику, как: Египет, Мексика, Замбия, Чили, Аргентина, ЮАР и многие другие.

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#россия #украина #саудовская аравия #гарантии безопасности
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