Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Путчисты в Нигере разорвали военное сотрудничество с Францией и готовы к войне
Нигер уходит от колониального прошлого.

реклама

Путчисты в Нигере заявили, что собираются разорвать военное сотрудничество с бывшей владелицей этих территорий — Францией, поскольку, во-первых, время идет к воскресенью (6 августа), а это день, когда ECOWAS (Экономическое сообщество западноафриканских государств) сможет начать действовать любыми методами, включая военными, если путчисты не восстановят в должности президента Мохамеда Базума. А, на сегодняшний день предпосылок к такому событию нет, а значит и ультиматум считается невыполненным, что разрешает организации начать вторжение с целью "освободить" прошло лидера и вернуть его к власти военным путем, тем, которым его же и свергли с поста.

реклама

Во-вторых, антифранцузские демонстрации набирают обороты в стране и властям приходится прощаться с колониальным прошлым максимально отдаляясь от бывшей владелицы территорий — Франции, что путчисты успешно делают уже на протяжении недели. Так, путчисты уже отказались поставлять уран и золото во Францию, а также запретили вещание французских СМИ в стране, ибо они "пропагандируют неоколониализм".

Но все же бояться Экономического сообщества западноафриканских государств стоит, поскольку общее население стран-участниц - 400 миллионов. Армии у них соответствующие. Бороться с каким-то Нигером будет просто, а учитывая, что регулярная армия еще не знает, как реагировать на происходящее, то она может последовать примеру Запада и пойти освобождать Базума совместно с иностранными войсками. Там еще на базе в Нигере есть американские и французские войска, которые в случае вторжения, не сомневайтесь, пойдут в атаку бороться за "восстановление демократии".

Потом можно будет у Базума попросить частичку дешевых ресурсов за освобождение.

На данный момент путчисты не собираются освобождать и тем более давать власть свергнутому лидеру, а верные союзники путчистов — Мали и Буркина-Фасо, где тоже был военный переворот и изгнаны французские войска, обещают защиту при нападении.

Запад опасается, что путчисты наймут известную группу "Вагнера", которая может стать на защиту тех, кто успешно свергнул правительство. Тогда локальное событие перерастет в настоящую войну с Западом за контроль над целым регионом Сахель. На этом фоне путчисты пытаются максимально снизить влияние французов на страну. Сегодня они решили разорвать военное сотрудничество с Францией. Это означает, что все французские войска более не могут находиться в стране. То есть 1500 военнослужащих обязаны покинуть территорию Нигера согласно законам мира, а иначе, это будет считаться вторжением со стороны Франции. И тут, у Франции, собственно, только два выхода: начать войну, либо согласиться и вывести свои войска навсегда потеряв контроль над Нигером. Как говорится, решение сложное, но именно от него зависит будущее Запада в Африке. Хватит ли Западу решительности начать активные действия в регионе ради сохранения контроля над ним, или, нет?

Столкнувшись с легкомысленным  отношением и реакцией Франции на ситуацию, Национальный совет по охране Отечества принял решение денонсировать соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны с этим государством. - Представитель путчистов.

Соединенные Штаты уже отреагировали на ситуацию заявив, что желали бы продолжить сотрудничество с Нигером в "борьбе с исламистскими повстанцами" в регионе Сахель, призвав к дипломатическому решению кризиса в стране (то есть возвращение к власти Базума или демократические выборы, к чему путчисты не готовы).

Отмечу, что Америка потратила около 500 миллионов долларов на вооружение вооруженных сил Нигера. Военных из этой страны обучали НАТОвские инструкторы своим тактикам и эффективным операциям по наступлению и обороне. Это может значительно понизить шансы на успех при военном вторжении, поскольку регулярная армия Нигера в случае войны с Западом будет знать все тактики и уловки американцев.

Так, Нигер пока что ничего не говорит про США, но с Францией отношения портит стремительно. Сейчас на западной базе находится около 1100 американских и 1500 французских солдат. Вторые должны покинуть страну в ближайшем будущем, ибо они нарушают международные законы, выполнять которые призывала Франция вчера просив защитить свое посольство на фоне массовых антифранцузских протестов.

Отмечу, что мобилизация в стране не началась. Нигерийские вооруженные силы опровергают эту информацию. Однако солдаты в полной боевой готовности, могут выйти на службу и атаковать противника за считанные минуты.

К вторжению уже готовы некоторые страны — Нигерия, Сенегал и Ливия с Алжиром, куда полетел президент Нигерии убеждать их помочь в случае вторжения в Нигер. Кстати, именно эти соседи играют ключевую роль в случае войны с Нигером, и их поддержка будет означать серьезные проблемы для путчистов. Однако пока что — ждем 6 августа, когда узнаем итог всей истории с военным переворотом. Он стал странным и может окончиться так же странно. Предпосылок к скорому вторжению все еще мало. Штаты на такое идти пока что не готовы. Пытаются поддерживать связь с посольством в Нигере и свергнутым Базумом, а также не называют события в Нигере — военным переворотом, это просто временный "кризис".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#франция #запад #нигер #военный переворот
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Мохамед Базум запросил помощь от США для возвращения власти
Нигерия привела в боевую готовность 143 тысячи человек на фоне ультиматума путчистам из Нигера
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Наёмники ВСУ сняли видео пролёта российского Су-34 над своими позициями на сверхмалой высоте
4
На Украине считают, что восстановление плотины Каховской ГЭС займёт восемь лет
9
Шойгу изучил трофейную БМП CV9040C – машина не понравилась инженерам РФ и имеет массу недостатков
13
Контрнаступлению ВСУ мешают мины, а также кусты и высокая трава
11
ВСУ пришлось бросить в бой старые советские танки и БМП из-за потерь западной бронетехники
4
Россия отказывается продавать древесину Европе: последствия и новые возможности
16
Дрон-камикадзе «Ланцет» успешно поразил очередной танк Leopard 2
1
Forbes: Украина кинула в бой советскую технику, ибо западные танки кончились
1
Британская разведка: Сорняки серьезно затрудняют саперам ВСУ поиск мин
2
OnePlus выпустила 45-ваттный радиатор с жидкостным охлаждением для телефонов
+
Forbes: Leopard 1 - слишком слабый ОБТ для СВО и его лучше не использовать на передовой как танк
3
Представлен смартфон Fossibot F102 с батареей ёмкостью 16 500 мАч и 20Gb ОЗУ всего за $170
1
Путин подписал указ о страховании жизни и здоровья добровольцев в СВО
+
Самолет Пригожина прилетел в Беларусь на фоне строительства фортификаций на полигоне "Репища"
+
Выручка Apple падает уже три квартала подряд
+
Зеленский: обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе
2
Midjourney преобразила персонажей «Игры престолов» в стиле хип-хоп
+
Большинство жителей Словакии считают, что правительство страны должно завязывать с военной помощью Украине
+
Bild: Россия может увеличить армию до трех миллионов человек и продолжать СВО до трех лет
1
Qualcomm прекратит снабжать Huawei чипами с поддержкой 5G, но китайская компания надеется наладить выпуск своих
2

Популярные статьи

Почему Россия ускорила производство Су-57 и при чем тут американские F-16
9
"Прилежный сеятель" - российская ИСДМ "Земледелие" не оставила шанса для контрнаступления ВСУ
5
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
1
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
52
Jagged Alliance 3: краткий обзор игры
1
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
16
Бесплатно увеличиваем объем свободной памяти в телефоне
10
Используем ChatGPT для завоевания сердца девушки
3
CNBC: Противоречия между США и Украиной нарастают на фоне безрезультатного контрнаступления
4
Как я попробовал новый модный браузер Arc, и что мне в нем понравилось как любителю кучи вкладок
+

Сейчас обсуждают

Максим Минеев
20:47
Утилизировать? В стране которая под санкциями и официально такое железо уже не поставляется?
Эрдоган рассчитывает, что визит Путина в Турцию состоится в августе
Дмитрий
20:39
Любая резина имеет тенденцию изнашиваться и хлопать!))) Я свалил оттуда, правда тоже на север в Архангельск, тут тоже гов на хватает, но меньше чем там!)))
В Мурманской области стартовало освоение крупнейшего в России месторождения лития
Артём Николаев
20:39
Как сейчас говорит Россия про Нигерию, это их внутренний конфликт.
Курс доллара пробил 95 рублей впервые с марта прошлого года
John Pin
20:38
Тогда нужно уезжать в Москву, она резиновая.
В Мурманской области стартовало освоение крупнейшего в России месторождения лития
Дым Туман
20:29
дегенерал.
Экс-командующий войсками США: ВСУ будут контролировать Крым к концу лета
Drunk_axxturel
20:24
У интел не очень оптимизированные чипы, там намного больше проблем, чем кажется, у амд яипы более сбалансированные, и масштабировать они умеют, как они сделали 6900хт умножив 5700хт х2 и прикрутив рт,...
В планы AMD может не входить разработка высокопроизводительных GPU на базе RDNA4 — инсайдер
Але
20:23
А если они подпишут закон чтобы все с пятого этажа прыгали или штраф 50000000 то что тогда?
Владимир Путин подписал закон, связанный с мобилизационными мероприятиями
Костяй
20:18
Очень авторитарные люди его захватили, Каддафи не дал бы соврать, его-то точно свободные граждане в свое время поймали.
Свергнутый президент Нигера опасается, что регион Сахель через ЧВК «Вагнер» попадёт под российское влияние
KillerOK
20:17
То есть то, что до этого по твоему же графику евро с 85 упал до 60 тебя не смущает? А, ну да, от 85 x2 никак не получится, поэтому давай ка выберем те циферки, которые тебе удобней сравнивать. А вот ...
Турпоток из России в Европу обвалился на 90 %
Костяй
20:15
Странный выбор... для хохлов это то же самое, что выбить на монете раздвинутые булки.
На Украине выпустили памятную монету с изображением ЗРК Patriot
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем