Нигер уходит от колониального прошлого.

Путчисты в Нигере заявили, что собираются разорвать военное сотрудничество с бывшей владелицей этих территорий — Францией, поскольку, во-первых, время идет к воскресенью (6 августа), а это день, когда ECOWAS (Экономическое сообщество западноафриканских государств) сможет начать действовать любыми методами, включая военными, если путчисты не восстановят в должности президента Мохамеда Базума. А, на сегодняшний день предпосылок к такому событию нет, а значит и ультиматум считается невыполненным, что разрешает организации начать вторжение с целью "освободить" прошло лидера и вернуть его к власти военным путем, тем, которым его же и свергли с поста.

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Во-вторых, антифранцузские демонстрации набирают обороты в стране и властям приходится прощаться с колониальным прошлым максимально отдаляясь от бывшей владелицы территорий — Франции, что путчисты успешно делают уже на протяжении недели. Так, путчисты уже отказались поставлять уран и золото во Францию, а также запретили вещание французских СМИ в стране, ибо они "пропагандируют неоколониализм".

Но все же бояться Экономического сообщества западноафриканских государств стоит, поскольку общее население стран-участниц - 400 миллионов. Армии у них соответствующие. Бороться с каким-то Нигером будет просто, а учитывая, что регулярная армия еще не знает, как реагировать на происходящее, то она может последовать примеру Запада и пойти освобождать Базума совместно с иностранными войсками. Там еще на базе в Нигере есть американские и французские войска, которые в случае вторжения, не сомневайтесь, пойдут в атаку бороться за "восстановление демократии".

Потом можно будет у Базума попросить частичку дешевых ресурсов за освобождение.

На данный момент путчисты не собираются освобождать и тем более давать власть свергнутому лидеру, а верные союзники путчистов — Мали и Буркина-Фасо, где тоже был военный переворот и изгнаны французские войска, обещают защиту при нападении.

Запад опасается, что путчисты наймут известную группу "Вагнера", которая может стать на защиту тех, кто успешно свергнул правительство. Тогда локальное событие перерастет в настоящую войну с Западом за контроль над целым регионом Сахель. На этом фоне путчисты пытаются максимально снизить влияние французов на страну. Сегодня они решили разорвать военное сотрудничество с Францией. Это означает, что все французские войска более не могут находиться в стране. То есть 1500 военнослужащих обязаны покинуть территорию Нигера согласно законам мира, а иначе, это будет считаться вторжением со стороны Франции. И тут, у Франции, собственно, только два выхода: начать войну, либо согласиться и вывести свои войска навсегда потеряв контроль над Нигером. Как говорится, решение сложное, но именно от него зависит будущее Запада в Африке. Хватит ли Западу решительности начать активные действия в регионе ради сохранения контроля над ним, или, нет?

Столкнувшись с легкомысленным отношением и реакцией Франции на ситуацию, Национальный совет по охране Отечества принял решение денонсировать соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны с этим государством. - Представитель путчистов.

Соединенные Штаты уже отреагировали на ситуацию заявив, что желали бы продолжить сотрудничество с Нигером в "борьбе с исламистскими повстанцами" в регионе Сахель, призвав к дипломатическому решению кризиса в стране (то есть возвращение к власти Базума или демократические выборы, к чему путчисты не готовы).

Отмечу, что Америка потратила около 500 миллионов долларов на вооружение вооруженных сил Нигера. Военных из этой страны обучали НАТОвские инструкторы своим тактикам и эффективным операциям по наступлению и обороне. Это может значительно понизить шансы на успех при военном вторжении, поскольку регулярная армия Нигера в случае войны с Западом будет знать все тактики и уловки американцев.

Так, Нигер пока что ничего не говорит про США, но с Францией отношения портит стремительно. Сейчас на западной базе находится около 1100 американских и 1500 французских солдат. Вторые должны покинуть страну в ближайшем будущем, ибо они нарушают международные законы, выполнять которые призывала Франция вчера просив защитить свое посольство на фоне массовых антифранцузских протестов.

Отмечу, что мобилизация в стране не началась. Нигерийские вооруженные силы опровергают эту информацию. Однако солдаты в полной боевой готовности, могут выйти на службу и атаковать противника за считанные минуты.

К вторжению уже готовы некоторые страны — Нигерия, Сенегал и Ливия с Алжиром, куда полетел президент Нигерии убеждать их помочь в случае вторжения в Нигер. Кстати, именно эти соседи играют ключевую роль в случае войны с Нигером, и их поддержка будет означать серьезные проблемы для путчистов. Однако пока что — ждем 6 августа, когда узнаем итог всей истории с военным переворотом. Он стал странным и может окончиться так же странно. Предпосылок к скорому вторжению все еще мало. Штаты на такое идти пока что не готовы. Пытаются поддерживать связь с посольством в Нигере и свергнутым Базумом, а также не называют события в Нигере — военным переворотом, это просто временный "кризис".