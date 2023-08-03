Сначала это были беспилотники, а теперь ракеты и танки.

Западное издание Army Recognition пишет, что ко всему можно приспособиться. К борьбе с "современным" "революционным" западным оружием тоже, что и делает российская армия каждый день обороняясь на линии боевого соприкосновения. Сначала ВС РФ научились эффективно отбивать атаки беспилотников, а теперь могут без проблем вести борьбу с РСЗО Himars и дальнобойными высокоэффективными ракетами Storm Shadow.

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Не бывает чудо-оружия, отметило издание. Никакое вооружение не может существенно изменить положение одной из сторон в конфликте. Конечно, новое оружие в большом количестве сильно помогает, но без обучения и хорошей тактики победы не достичь. Да и любое оружие со временем становится таким, как и всё остальное, поскольку со временем военные адаптируются к нему и умеют с ним эффективно бороться. Самую лучшую эффективность современное новое оружие показывает тогда, когда его только передали и ВСУ используют его впервые.

Издание пишет, что Запад ожидал большего от ракет Storm Shadow, однако они не смогли показать должной эффективности в долгосрочной перспективе. Эти дальнобойные ракеты летают до 250 километров и достигают скорости в 1000 км/ч и должны были поражать военные цели ВС РФ на далеком расстоянии, но революционная ракета показала себя хорошо только в первые дни. Сейчас она сбивается так же, как и все остальные ракеты. Она лишь немного лучше старых ракет, поскольку новые системы все же помогают обходить ПВО. Да и попасть с нее в цель легче. Но это не чудо-оружие, которое долетает до цели со 100% вероятностью с каждым запуском.

Российские военные нашли способ, как противодействовать этим ракетам и сумели достичь высокого процента подбития Storm Shadow. Теперь эта ракета долетает до цели в несколько раз реже, чем раньше.

Издание утверждает, что с начала мая эта ракета используется редко и приносит успехи лишь при определенных условиях, когда украинским военным удается обыграть ВС РФ. Эти ракеты не смогут поменять положение украинских войск на линии боевого соприкосновения из-за их малого количества у ВСУ и способности ВС РФ отбивать большинство из запущенных ракет. Ну а сами самолеты, которые пускают эти ракеты на цель слишком уязвимы и часто терпят крушение от действий ВС РФ.

Важно помнить, что не существует оружия, способного изменить правила игры. - Army Recognition