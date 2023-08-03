В США провели опрос и выяснили, как американцы относятся к идее участия США в конфликте прямо на линии боевого соприкосновения.

Западные издания провели опрос, который помог выяснить властям Штатов, как же население относится к возможной отправке американских солдат на линию боевого соприкосновения в Украине, чтобы они вели бои там вместо ВСУ и показали успех в ходе контрнаступления. Как оказалось, большинство американцев считают такое развитие событий нормальным и поддерживают такую идею. Многие американцы негативно отзывались о России и поддерживали власть в том, чтобы она поддерживала Украину столько, сколько потребуется и до конца.

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Так, опрос, конечно, не показывает мнение всего населения страны, но из маленькой выборки стало ясно, что приблизительно 31 процент населения поддерживает идею отправки американских военных на линию боевого соприкосновения. Если говорить проще, то треть населения желает увидеть такое развитие событий в будущем и не будет против такого решения от властей.

Важно отметить, что процент тех, кто категорически против отправки американских военных в Украину чуть-чуть больше и похож - 34%. Большинство людей объяснили свое мнение тем, что Америка и так передала существенное количество вооружения и Украина должна и может справиться сама, без помощи от военных, которые нужны для защиты Америки. Лишь небольшое количество человек отметило, что этот конфликт вообще не касается Соединенных Штатов и американский народ к этому событию отношения не имеет.

Остальные 40% - это другие мнения. Одни просто не знают, а нужно ли отправлять войска, или нет. Другие склоняются к какому-либо варианту в критической ситуации, но дать ответ тут и сейчас не могут. Некоторые опрошенные вовсе задавались вопросом "где находится Украина" и почему туда должны уезжать военные из США.

То есть, некоторые люди в Соединенных Штатах и вовсе не знают о ситуации в мире, а об Украине даже не слышали.

Так, сам президент Штатов Байден против идеи отправить войска в Украину. Лишь часть из обученных военных направились в Украину для охраны международных посольств и консульств, это спецназ, отметил Вашингтон. В остальном в конфликте участвуют только добровольцы и инструкторы, говорят Штаты.