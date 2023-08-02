Преодолев минные поля, украинские военные попадают в ловушку российских солдат

Западное издание Politico выпустило статью, где рассказало о положении украинских солдат в ходе "второго этапа" контрнаступления. По итогам недели Украина не добилась успехов, а украинские военные увидели несколько новых тактик от российских военных.

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Так, самая сложная преграда перед ВСУ в ходе наступления — это минные поля. Их уже научились обходить, используя машины для разминирования. Однако когда процесс подходит к концу и ВСУ почти пробили себе путь, свободный коридор без мин, то прилетает вертолет и безнаказанно сбрасывает мины на очищенный путь. В итоге украинские военные попадают в ловушку из мин и им необходимо разминировать путь вперед, либо обратно. Чтобы это сделать нужно время, которое, у них забирает российская артиллерия.

Дело в том, что когда вертолет сбрасывает мины, то российские военные начинают массовый обстрел артиллерией и уничтожают солдат, которые попали в созданную вертолетом ловушку. Попытка бежать возможна, но напороться на мину шансы также велики. Но это единственный вариант, который остается у солдат попавших в блокаду из мин. Разминировать путь машина не успеет. А пробежав наугад по полю можно и выжить, если повезет.