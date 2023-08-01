Новая горячая точка — Старомайорское.

Новой горячей точкой на линии боевого соприкосновения стало село Старомайорское, где ВСУ активизировали свои атаки и продолжают давить с желанием взять населенный пункт под свой окончательный контроль. Украинские солдаты послушали совет министра обороны США Ллойда Остина и придерживаются тактики давления, даже если это несет за собой увеличенные потери. Таким образом Украина желает пробить оборону и закрепиться на новой позиции.

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Денис Пушилин заявил, что украинские войска продолжают штурмовать село Старомайорское теряя бронетехнику. Он заявил, что украинские солдаты регулярно проводят атаки на российских военных. Увеличив потери ВСУ сумели добиться успехов, поскольку время от времени российским военным приходится отступать с занятых позиций, дабы провести ротацию и потом начать свою атаку.

В результате такой ротации ВСУ были выбиты из Старомайорского, куда украинские войска смогли войти днями ранее, сообщает Пушилин. Он также отметил, что украинское командование перебросило сюда значительную часть резервов. Пушилин отметил, что российское командование пытается минимизировать потери и удержать вверенную территорию.