Это звоночек... Поскольку Франция может готовить военных для борьбы с мятежниками.

Военный переворот в Нигере хоть и был без кровопролития, но может стать одним из самых кровопролитных в Африке за последнее время, поскольку Франция начинает эвакуацию своих граждан и в будущем, остальных граждан европейских стран. Это звоночек, который говорит нам о готовности Франции начать военную операцию против мятежников для возвращения контроля над страной. Тем более Запад дал неделю на то, чтобы мятежники вернули на место прозападного политика Базума, иначе их ждут "серьезные меры", вплоть до военного вторжения.

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Недавно мятежники запретили экспорт урана и золота во францию, что могло повлиять на политику Франции в отношении мятежников на "очень негативную". Напоминаю, что Франция сильно зависит от урана из Нигера, поскольку эта африканская страна обеспечивает 40% атомной энергетики страны. А учитывая проблемы в атомной энергетике Франции, такое положение дел политиков не устраивает.

МИД Франции заявил, что начинается эвакуация французских граждан с территории Нигера. В будущем из страны заберут граждан других европейских государств. Куда их перевезут — неизвестно. Про дипломатов и военных ничего не сказали.

Напомню, что в Нигере сейчас проходят масштабные антифранцузские демонстрации. Их устраивают жители Нигера выступая против колониальной политики Европы. Они вывесили флаг России выступая за сближение с РФ. Посольство Франции недавно забросали камнями. Агрессия в сторону французов с каждым днем только нарастет, а мятежники начинают чувствовать себя "как дома" принимая рискованные решения, которые бьют по экономике и репутации Запада.

Учитывая, что Франция эвакуирует только граждан, то военные на базе в Нигере вполне могут готовиться к военной операции против мятежников и агрессивно настроенных граждан Нигера в сторону Европы. Ведь, ранее в Париже заявили, что страну ждет "жесткий ответ" за нарушение интересов Франции и угрозы в сторону граждан Европы.

Уран вполне себе интерес Франции и запрет на его экспорт мог повлиять на решение французских политиков. Пока что, они молчат на тему военного вторжения, но все на это указывает. Думаю, в ближайшие несколько дней мы увидим, что предпримет Франция, чтобы избежать потери контроля над Нигером, ведь сохранить уран — необходимость для сохранения устойчивой экономики Франции.