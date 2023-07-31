Мятежники рискуют играя в опасную игру с Францией.

26 июля мятежники в Нигере во главе с генералом Омаром Тчиани начали военный переворот. Уже 27 июля президент подписал отставку, а Омар Тчиани пришел ко власти объявив себя временным президентом до "стабилизации" ситуации в государстве. Европа и Соединенные Штаты отреагировали на событие негативно, поскольку был свергнут прозападный лидер Базум, но только осудили действия мятежников.

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Однако с каждым днем ситуация накаляется и мятежники рискуют полученной властью играя в опасную игру с НАТОвской армией, которая находится прямо на военной базе в Нигере и готова действовать, а там еще и авиация присутствует.

Напомню, что Франция зависит от Нигера, поскольку получает от него дешевый уран для своих АЭС.

Недавно по Нигеру прокатились антифранцузские и пророссийские демонстрации. Франция отреагировала на них негативно, а когда граждане Нигера кинули камни во французское посольство, то пригрозила незамедлительными действиями и "жестким" ответом, если будут нарушены интересы Франции или покалечены ее граждане.

Интересом вполне можно назвать тот самый уран и золото, которое Нигер прекращает экспортировать начиная с сегодняшнего дня судя по заявлению нового лидера Омара. Что ж, это может нанести непоправимый вред Франции не только в репутационном плане, но и в экономическом, поскольку в той же Мали Франция потеряла только контроль. А здесь ценный дешевый ресурс, от которого зависит страна.

В последнее время во Франции доходы от продажи электроэнергии упали, поскольку в прошлом году страна сама решила импортировать электроэнергию. Это было связано с проблемами на АЭС. Несомненно, это ударило по бюджету, а если страна лишится урана из Нигера, который обеспечивает 40% французской атомной энергетики, то это нанесет существенный урон по экономике европейской страны.

И, развязка ситуации в Нигере все ближе и ближе, поскольку мятежники запретили экспорт золота и урана во Францию. Таким образом мятежники ответили на заморозку финансовых операций Нигера Экономическим сообществом стран Западной Африки.

Франция может начать военную операцию из-за этих событий, поскольку получила официальное разрешение от свергнутого лидера Базума на авиаудар по мятежникам во дворце. Рискованно, опасно и будут жертвы — но, Франция может пойти на это ради возвращения контроля над страной и ураном, который ей нужен. Тут нужно разбираться какой урон нанесет авиаудар, а какой потеря урана.