Машина прошла все испытания и скоро будет использоваться в армии.

Новая разработка прямиком из Турции от компании Unirobotics прошла все испытания и скоро попадет в серийное производство для использования ВМС Турции и союзниками страны.

реклама

Так, компания входящая в группу турецкого гиганта военной промышленности Samsun Yurt Savunma закончила последние тесты робота-пулемета под названием Trakon Targan, который является эффективной защитой от любых видов дронов противника. Система была показана общественности на выставке IDEF 2023 в Стамбуле, куда и попали любопытные журналисты.

Новая разработка была создана специально для использования на военных кораблях. Пулемет с дистанционным управлением призван защищать корабль и покрываемую зону от воздушных и надводных угроз, выступая защитой даже против катеров и лодок-камикадзе. Высокую эффективность разработка показала благодаря 12,7x99 мм крупнокалиберному пулемету. По желанию можно заменить этот пулемет на целый 40-мм автоматический гранатомет (MK-19).

Планируется запустить серийное производство данной разработки. Компания внедрит пулемет в судно класса Hisar.

Разработчики говорят, что этот пулемет обладает множеством возможностей для выполнения различных задач, включая оборону и разведку. В оружие было решено встроить электрооптический модуль, который позволяет солдату отслеживать необходимую цель без наведения оси пушки непосредственно на объект.

Причем это вооружение можно использовать не только на кораблях, как будет делать Турция, но и интегрировать в автомобили типа 4x4. Таким образом армия может обеспечить защиту от дронов на суше используя легкую технику и быстро перемещаясь из точки в точку оставаясь незамеченной. Дизайн позволяет легко интегрировать вооружение на любой транспорт, который имеется в наличии армии.